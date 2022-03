Cinthia Fernández confesó cuántas veces le fueron infiel en su vida: "Yo fui una..."

El tema de la semana en el mundo del espectáculo fue la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, más todas las ventanas que se abrieron por el caso del siempre polémico periodista que supo lucirse en América casi toda su vida de la mano de Intrusos (pasaron ya más de 20 años de aquel comienzo).

De eso se hablaba en Momento D, el programa de Fabián Doman en Canal 13, cuando Cinthia Fernández realizó una confesión que dio mucho que hablar en la farándula y la dejó mal parada por lo que se comentó detrás de cámara tras su controversial declaración sobre los violadores.

Súper sincera, Fernández tomó la palabra cuando se debatía por el supuesto engaño e infidelidad que Jorge Rial habría vivido en sus tiempos con Romina Pereiro (son pareja desde 2017 y se casaron en 2019; vivieron juntos hasta hace menos de un mes), y en el que se involucró a una supuesta periodista de C5N.

En medio de mil frases del equipo, Cinthia lanzó: “Yo fui una bolsa de cuernos, no tuve celibato ni estando con mi ex”, confesó la morocha, en palabras que pasaron de largo entre tanto griterio del panel que no logra levantar el rating en las tardes del canal de Adrián Suar.

“Si vos querés mucho a una persona lo coherente sería que la cuides y no te muestres con otra pero no tenés por qué hacerlo tampoco”, agregó Cinthia, cuando se debatía si a los tres meses de haber cortado una relación los recién separados ya se podrían mostrar con otras parejas.

Hace unos meses, en una charla con el programa A la tarde, de América, Fernández afirmó que Matías Defederico le había sido infiel muchas veces, luego de que el ex delantero comentara la teoría de que sigue enamorada de él.

“¿Sabiendo que me levantaste la mano decís que sigo enamorada? Me da pena. Eso es violencia. Lo que tengo es hartazgo de que no cumpla con sus deberes como padre”, terminó la siempre polémica morocha.