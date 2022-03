Controversial propuesta de Cinthia Fernández para erradicar a los violadores

La brutal violación en grupo a una joven de 20 años a plena luz del día sigue generando repercusiones mediáticas. El aberrante ataque perpetrado en Palermo por seis jóvenes no deja de generar todo tipo de opiniones al respecto. Fueron varias las figuras del mundo del espectáculo que se expresaron en las redes sociales o al frente de sus programas.

El hecho generó indignación en figuras de la talla de Calu Rivero, Paula Chaves, Lali Espósito, Jimena Barón y Luciana Salazar, quienes reclamaron Justicia. Otras, hicieron visible su experiencia en situaciones de abuso sexual, para generar conciencia.

Viviana Canosa fue una de ellas, quien se tomó un tiempo en su programa de A24 para reflexionar sobre lo sucedido. Además, sorprendió a todos al relatar un intento de violación que sufrió cuando era adolescente. "Tenía 20 años, me comía el mundo, canchera, era una laburadora siempre, pansás que nunca te va a pasar nada. Un día estaba volviendo a mi casa y viene un tipo con una navaja en el estómago y otra acá (en el cuello). Me agarra y me deja absolutamente en blanco", agregó la conductora de Viviana con vos.

"Pensé 'prefiero que me mate'. Le pegué una patada y soltó las navajas. Dejé la cartera tirada y me fui corriendo a mi casa", finalizó.

Luego, le tocó el turno a Cinthia Fernández. Durante la última emisión de Momento D, la panelista recordó un hecho que vivió hace algunos años. "A mí me pasó en la puerta de un canal, un enfermo que siempre iba a los autos de la gente que trabajaba en los canales. A mí un tipo se me tiró encima, eyaculó, lo agarraron, yo hice la denuncia, y él se declaró insano. ¿Sabés qué? A los dos meses estaba afuera", manifestó la panelista y aseguró que había pruebas de otras víctimas del abusador.

"Hay cinco videos, que se lo hizo a cinco personas: a Amalia Granata, a Ángela Torres… ¡el tipo suelto!", reveló Cinthia. "En vez de culpar a la sociedad, agarremos a los diputados y los senadores, que agarren el Código Penal, y que empiecen a aumentar las penas por estos delitos, que son los más aberrantes", argumentó. "¡No les pasa nada, los sueltan como si nada! ¡Son una vergüenza las penas!", se indignó Cinthia.

"¡Dejemos de mantener violadores! ¡Paredón o sillita! Nos sale más barato", escribió en su Twitter y lo acompañó con los hashtags "Los violadores no se recuperan"; "Pena de muerte ya" y "Un problema menos".