El humillante comentario de la China Suárez a Benjamín Vicuña por el vínculo con su madre

Benjamín Vicuña y la China Suárez anunciaron su separación en agosto del año pasado. Aunque actualmente mantienen una buena relación, sobre todo pensando en los dos hijos que tienen en común, es sabido que el vínculo de la actriz con su ex suegra no es el mejor.

"Uno de los motivos de las peleas constantes de China y Vicuña era que ella le reclamaba más desapego de la madre", afirmó Lucas Bertero en A la tarde (Telefe). "Independizate, por favor. Ya sos grande", habría sido uno de los reclamos permanentes de parte de La China.

A su vez, el periodista chileno Yordan Ponce reveló más detalles sobre el particular vínculo entre el actor y su mamá Isabel Luco Morandé. "Se sabe que Benjamín es muy apegado a la madre. Esa fue una de las grandes peleas que tuvo con China y todas sus parejas", explicó.

"La madre siempre estuvo muy presente dentro de todas las relaciones y decisiones personales del actor, como en qué y cómo invertir", continuó.

Los motivos de la mala relación de La China y la madre de Vicuña

Luco Morandé no estaría muy contenta con su ex nuera. La madre del actor responsabiliza a la ex Casi Ángeles por vender acciones familiares para comprar una casa poco antes de separarse. El tema económico es uno de los motivos del enojo, mientras que el segundo es la exposición pública que tuvo que enfrentar su hijo por culpa de la actriz.

La China Suárez junto a Isabel Luco Morandé.

"La relación de Isabel con la China nunca fue de las mejores. Ha sido políticamente correcta pero dista mucho del cariño", reveló el periodista chileno Maxi Fuentes. Además, dijo que al propio actor le incomodaba esta situación. "La China ha sido una mujer muy ausente, a diferencia de Pampita que se daba su tiempo para ser mamá y ama de casa".

"Él está muy triste y abatido. A ninguna madre le gusta ver a un hijo así. Si siente que es porque fue engañado. Pero más va por una cuestión económica. Vicuña terminó utilizando dinero familiar para comprar esa mega casa. La madre está furiosa por la exposición pública", señaló Luco Morandé en A la tarde.