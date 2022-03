¿Chamán? Por qué Araceli González dice que Fabián Mazzei le curó el alma

Si hay una pareja consolidada en el mundo del espectáculo es la que conforman Araceli González y Fabián Mazzei, quienes están juntos desde hace más de 14 años.

Los actores se conocieron en 2002, cuando protagonizaban la novela "1000 millones”, pero su historia de amor comenzaría recién cinco años después. La pareja oficializó su romance en 2007, cuando la amistad que habían construido migró hacia otros sentimientos.

Desde el comienzo, los dos hijos de Araceli González apoyaron a su mamá en su historia junto a Fabián Mazzei. Fue Toto, quien en aquel momento era tan solo un niño, quien encaró al actor y le preguntó los verdaderos sentimientos que tenía hacia su mamá, además de ser el impulsor de la boda que llegaría a fines de 2013.

La actriz le ha hecho desde entonces a su pareja un sinfín de declaraciones públicas cargadas de romanticismo. "Cada segundo que pasa agradezco tenerte cerca”, escribió en alguna ocasión, como así también: “Todo lo que nos pasa en la vida nos construye: lo bueno, lo malo, lo adverso, lo mágico. Ya nuestros silencios comunican y nuestras risas sanan. Te amo”.

Pero el pasado enero, en pleno cumpleaños número 56 de Mazzei, Araceli se encargó de sorprenderlo con las palabras más mágicas y profundas, haciendo una fuerte y reveladora confesión. González utilizó sus redes sociales para dejar muy en claro lo que siente por su marido y remarcar las razones por las cuales lo elige todos los días de su vida.

"Realmente sos único, especial y una hermosa persona. Aliado del bien, de la verdad y fiel... son pocos los que en este mundo se manejan así y eso te hace infinitamente bello y saludable”, comenzó diciendo la actriz.

"Antes tantas perdidas que hemos tenido tenerte es mi aire de cada día. Feliz cumple al hombre amoroso, al actor de raza, al empresario de lujo y al compañero de todas mis aventuras y desafíos de la vida. Estamos en el mejor camino, haciéndonos fuertes para pelear equilibradamente esta guerra de vida que está tan austera de amor”, continuó el emotivo mensaje.

Tras haber sufrido un gran golpe con su separación de Adrián Suar, y luego de sus fuertes revelaciones posteriores, no es extraño que haya elegido cerrar el mensaje con una frase tan particular: “Nada más acertado en la vida que estar al lado tuyo. Feliz cumple al hombre que nos curó el alma y el espíritu a todos en esta casa. El guía de corazones nobles. La sonrisa de cada despertar que alivia mis angustias. Sos mi todo, lo sos. Trabajé mucho para verte y hoy no paro de amar tenerte".