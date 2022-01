Aparecen las causas "secretas” del divorcio millonario de Araceli González y Adrián Suar

Araceli González y Adrián Suar parecían destinados a estar juntos y a vivir un amor de novela. Y eso fue lo que les pasó, excepto que, en su caso, el final feliz lo celebraron separados, cada uno en la suya, cuando decidieron terminar su historia y cortar diálogo para siempre.

Ara y Adrián se habían conocido en los sets de La banda del Golden Rocket y su romance que traspasó la pantalla enloqueció a todos. Eran dos caras muy populares de la TV: ella estaba haciendo sus buenos pasos en la actuación tras hacerse famosa como modelo, y él, que era un actor del montón, estaba a punto de animarse a fundar Polka, su productora.

Junto a ella, y gracias a su ayuda económica, Adrián se lanzó como productor y muy pronto empezó a crecer con sus programas. Poliladron, Gasoleros, Verdad/Consecuencia y la lista sigue: cada año el Chueco metía un “hit” tras otro en El Trece y consolidaba su vínculo con Araceli, con quien se casaron en 1997 y tuvieron a Tomás.

Sin embargo, a pesar de que formaban una de las parejas más queridas del mundillo, luego de varias crisis, Araceli y Suar terminaron su relación hacia 2005. Poco se supo en ese momento de las causas que llevaron al declive, pero, años después, la morocha rompió el silenció y contó todo.

¿Qué había pasado en el medio? Al parecer, cuernos, infidelidades y destratos varios de parte del actor y productor, a quien los rumores lo relacionaban con varias actrices “amigas de la casa”, como Leticia Brédice y, luego, Griselda Siciliani, con quien Suar blanqueó relación en 2008 y tuvo una hija, Margarita.

Fue la propia Ara quien detalló en Intrusos, años después, el motivo que la llevó a tomar la decisión final. "A principios de 2007 estuvimos conviviendo un tiempo para ver si podíamos reconstruir la relación, porque nos teníamos afecto. En ese momento coincidió con otra mujer (Griselda), por eso decidí terminar la relación".

Esa traición, en ese momento en el que ella apostaba a restablecer el vínculo, fue definitoria. “Hay que decir las cosas, estoy cansada de no hablar”, estalló ella en el programa que, en ese entonces, conducía Jorge Rial. "Me fue infiel mil veces, pero me enteré siempre última", concluyó, además.

Al margen de este poco prolijo final de su matrimonio, Araceli declaró en 2019 a Gente que en su divorcio perdió como en la guerra. “Jamás conseguí la división de bienes. He firmado papeles, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué”, dijo, harta.