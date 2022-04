El detalle del vestidor de la China Suárez que causó furor en la red

Con casi seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la China Suárez se ha convertido una de las figuras más admiradas tanto en su faceta artística como en su veta de influencer. En esta oportunidad, la actriz compartió una postal de su vestidor que causó furor en la red por un particular detalle.

La China eneseñó cómo quedó ese espacio de su dormitorio, luego de que una firma le hiciera un probador dentro del vestidor. En los estantes se pueden apreciar una considerable cantidad de pares de calzados, y en el centro el probador con cortinas negras y un gran espejo con luces.

En pocas horas, el posteo superó los 200.000 likes y cientos de comentarios de los fans de la actriz. "Hermosa siempre", "La que puede puede", "Siempre bella", "Por Dios, qué mujer"; fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.

En estos meses, la China Suárez ha compartido con sus seguidores algunos detalles de las remodelaciones que hizo en su casa ubicada en Pilar. La propiedad cuenta entre ortras cosas con un amplio jardín y un altillo en el que la influencer montó un microcine.

“Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas, reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, contó en sus historiasde Instagram la China sobre su criterio a la hora de decorar su hogar.

Por otro lado, en LAM la panelista Yanina Latorre cargó contra la actriz al asegurar que le debe una importante cifra a su ex, Benjamín Vicuña. “Le pidió prestados 100 mil dólares y le dijo que se los devolvería cuando vendiese un departamento que tenía ella. Ahora lo vendió y no le devolvió la plata”, disparó la panelista.