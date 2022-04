Confirman que Nacha Guevara recibirá una millonaria cifra del Estado

Este jueves en LAM (América TV), confimaron que Nacha Guevara recibirá una millonaria cifra del Estado en concepto de compensación económica por haberse exiliado en 1974.

Hace unos días, Ángel de Brito había anticipado este gesto del Estado hacia Nacha Guevara. "Se habla de una reparación histórica por el exilio que sufrió en su momento, que ha contado un montón de veces. Hay mucha gente que está enojada y dice que no corresponde", dijo recientemente el conductor.

Y ahora, De Brito confirmó que el Ministerio de Justicia le otorgó efectivamente una indemnización a Nacha Guevara de 12 millones de pesos. "Es por el periodo comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983", apúntó el líder del LAM en relación al fallo de la Justicia.

En el texto de la resolución, figura que Nacha recibirá casi once millones y medio de pesos, por considerar los 2856 días indemnizables entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983, tiempo en el que la artista debió permanecer en el exilio.

La compensación que recibirá Nacha Guevara generó una gran polémica en el ambiente artístico, sobre todo en aquellas figuras que también pasaron por la misma situación que la legendaria artista.

"Yo no tuve una remuneración y tampoco le pedí dinero a mi sindicato. A ella le debe haber fallado la memoria y no recuerda cuándo la amenazaron de muerte. Fue el septiembre de 1974. Eso lo sabe todo el mundo", sostuvo Luis Brandoni sobre la fecha en la que Nacha tuvo que irse del país.

"Me solidarizo con cualquiera que haya sido expulsado por la fuerza de su país por situaciones de guerra, de hambre o de autoritarismo. Lo que no concibo es que, cuando hay coincidencia ideológica, se defienden los derechos humanos pero, cuando no hay coincidencia ideológica, se hagan cómplices de los dictadores", agregó el actor.