El mensaje de Leo Alturria tras el llanto desconsolado de Lizy Tagliani

Leo Alturria le envió un sentido mensaje en vivo a Lizy Tagliani, luego de que trascendiera que el joven tiene una nueva novia. Además, él aseguró de que a pesar de que la relación con la conductora terminó, se mantienen en contacto y él la contiene en este difícil momento de ruptura.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Alturria dijo sobre su supuesto nuevo romance: "La verdad es que me estoy enterando ahora de todo porque estuve en medio de la sierra en Córdoba, comiendo asado con amigos. ¡Qué quilombo que se armó! Yo me fui de acá el miércoles y estaba todo bien. Había dejado las cosas en orden. De hecho, había estado comiendo con Lizy porque sabía que me iba y me invitó a comer”.

Luego Leo Alturria aclaró: “Tengo que ver qué dijo esta chica Antonela porque me relacionan con ella como si estuviera de novio. Me llama la atención por qué justo ella, porque yo desde que me separe con Lizy volví a mi vida social, a salir con amigas... Amigas que se habían alejado de mí para no ser expuestas. No sé de donde salieron esas fotos. Yo invito a comer a mis amigas, salimos al boliche, al cine. Quizá tuvimos algún encuentro en alguna oportunidad, pero eso no significa que nos estemos conociendo”.

Con respecto a su actual relación con Lizy Tagliani, el joven explicó: “Con Lizy se terminó de la mejor manera. Después si hay rumores que yo me acerco a ella, que ella me escribe a mí, todo eso son cosas que pasan internamente y que solo nosotros sabemos. Yo tampoco soy un forro que se alejó, que cortó y se tomó el palo. Ella está sufriendo, sé que está triste, la escuché llorar en una de las notas y eso me partió el alma, porque tenemos muy buena relación”.

Sobre la chance de una reconciliación, Alturria se sinceró: “No la estoy confundiendo. Yo con ella dejé las cosas bien en claro. El tiempo dirá... Yo por ahora estoy soltero y la acompaño en su duelo. Porque si me alejo para no hablarle más la voy a lastimar mucho más, y si me acerco para contenerla tampoco quiero confundirla. Estoy tratando de manejarlo de la mejor manera porque son cosas que duelen. Estuvimos más de dos años juntos y la quiero, la adoro, pero de otra forma”.

Finalmente, el encargado de edificios le dijo a Tagliani: “Lizy, sabés que te adoro. Las veces que nos escribimos hablamos lo más bien. Te pido perdón por esta situación porque me acabo de enterar. Me partió el alma escucharte llorar, te pido disculpas por eso de mi parte. Y si querés estaremos cenando juntos o tomando un trago para contarte de mi familia, vos sabes que entre nosotros las cosas están bárbaras”.