Lizy Tagliani explicó la verdad detrás de su separación de Leo Alturria

El amor se transmutó, cambió de forma hacia otro tipo de sentimiento, pero significó el cierre de una etapa maravillosa para Lizy Tagliani, que decidió separar los caminos con Leonardo Alturria, ese hombre que la acompañó durante los últimos dos años.

La noticia se viralizó de la voz de la animadora, que saltó a las redes sociales para comunicar esta novedad en el plano privado y sorprendió con el tenor de la noticia, dado que nadie lo preveía. La pareja aterrizó en el destino de cierre definitivo.

Allá por el 2019, Leo visitó el piso de El precio justo, el ciclo que conducía Lizy en Telefe. Como un simple participante, Alturria despertó emociones en la conductora, que cruzó varias miradas y se lanzó a la intrépida maniobra de rastrearlo en las plataformas digitales y lo contactó.

Desde ese punto, Tagliani y Alturria se arrojaron al vacío del amor y edificaron un vínculo muy amoroso, que siempre se destacó por las palabras preciosas que se prodigaron en el ámbito público y sobre todo en las experiencias compartidas en todo este lapso.

En definitiva, Lizy acudió a su cuenta de Instagram para abrir su corazón y describir con términos muy emotivos las circunstancias que derivaron en el final de la pareja. “Uno nunca sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos”, escribió.

En la continuidad de su posteo, Tagliani le destinó una descripción conmovedora del hombre que lo maravilló: “Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos”.

En cuanto al devenir de la historia de amor, Lizy compartió: “Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido”.

Y para terminar, la comediante especificó que Leo no es adepto a la visibilidad de su privacidad, por eso manifestó: “Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte”. Y para cerrar, abrió las puertas a nuevos candidatos: “Y además para que me escriban solteros”.