Zaira Nara habló tras los rumores de crisis de pareja: "Pasan cosas, como...."

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), este lunes Zaira Nara se refirió a los rumores de crisis pareja con Jakob Von Plessen, además habló sobre su presente laboral.

“Estoy bien, estamos muy bien. Más allá de que ustedes trataron todo con mucho respeto a mí me duelen un montón estas cosas. No es que yo digo: ‘ah bueno, no me importa, estoy acostumbrada’. Yo jamás me acostumbro a que se hable de mí, me cuesta mucho el hecho de tener que exponer todo. Hay como un límite. No sé hasta que punto tengo ganas de contar en la tele cada movimiento de mi vida”, remarcó Zaira Nara mientras llegaba a Buenos Aires.

Luego, sobre las versiones de tensión de pareja, la conductora se sinceró: “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop porque mis hijos son chiquitos y claramente necesitan más de la mamá. Pasan cosas, como en todas las parejas, no te voy a decir: ‘no, estamos atravesando nuestro mejor momento’ pero nada que salir a anunciar ni declarar. También hay un tiempo para cada cosa. Tampoco sé si lo diría a los gritos”.

Además, sobre la versión de infidelidad de su pareja, Zaira desmintió: “Yo siento que ya es como: ‘a ver qué podemos decir’ ‘¿Quién sabe algo que sumamos?’ Te juro que ya es cualquiera”.

En cuanto al plano laboral, tras las versiones de un ofrecimiento de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), la modelo aclaró: “La verdad que no me llegó ninguna propuesta. La Peña es un programa recontra difícil y completo. Es un programa hecho a medida para Gerardo, no sé si estoy a la altura de las circunstancias, siento que me queda enorme”.

En otro momento d la nota, Zaira Nara aprovechó para desmentir una información que trascendió sobre un supuesto cruce con Jésica Cirio y Julieta Prandi durante el homenaje a Gerardo Rozín. “Con Jésica me llevo bárbaro. Con Juli nunca había conducido, pero sí compartimos un montón de momentos. Estábamos las tres realmente muy conectadas. Sería algo muy lindo [hacer el programa de a tres] pero me parece que falta alguien que esté más vinculado al mundo de la música y pueda aportarle también un poco a los artistas”.

Siguiendo con el tema de La Peña de Morfi, cuando le preguntaron si le había sorprendido que Iván de Pineda se bajara de la propuesta, Zaira opinó: “Es un programa que creó Gerardo, lo condujo y produjo Gerardo, no es tan fácil ocupar ese lugar. La persona que lo haga me parece que tiene que ir por otro lado, encontrarle otro ritmo, su lugar. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y quizá fue inteligente en tomar esta decisión. El debe haber sentido que no era. Sé que Gerardo estaba muy contento con la elección de Iván”.