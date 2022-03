Nazarena Vélez contó cuántos litros de vino tomaba por día cuando se quedó viuda

No fue una edición más la del viernes en LAM, ya que se cumplieron 8 años de la muerte de Fabián Rodríguez, el ex marido de Nazarena Vélez, quien lo recordó con profunda emoción y haciendo revelaciones que hasta el momento se desconocían.



“Es dolorosísimo. Me pasa en esta fecha y en el 9 de abril. No lo puedo manejar. Le meto muchas ganas. La forma, todo fue muy doloroso”, comentó Nazarena, mientras el resto del panel, con Ángel de Brito a la cabeza, la escuchaban con atención.





Sobre el momento en el que se enteró, Nazarena recordó que la noticia la encontró volviendo a la Argentina y sentada en un aeropuerto, a miles de kilómetros de distancia. “Primero me senté en el piso. Todos estaban chequeando si era verdad. Y yo les dije que era verdad, por el mail que me había mandado Fabián”, contó.



“Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca. No me torturo, porque de verdad me estaba por volver loca. A mí me costó mucho. Yo estuve a punto de ser alcohólica. Me tomaba tres litros de vino por día, buscando papeles en la oficina. Yo tengo tendencia a lo adictiva entendí que iba a terminar mal”, reveló la actriz y panelista.



En cuanto a la forma en la que salió adelante, Nazarena explicó que no tuvo demasiado tiempo para realizar el duelo ante tremenda pérdida y que rápidamente tuvo que salir adelante, como podía, producto de la difícil situación económica a la que debía hacerle frente.



“No pude hacer el duelo. No pude elegir. Fue muy duro. Al mes tuve que salir a laburar, porque había quedado en la calle y no tenía para comer”, contó Nazarena, que reveló que hubo gente del espectáculo que la ayudó, como José María Muscari, Mirtha Legrand y a Jorge Rial. “Al único que le acepté el dinero fue a Muscari. Al resto no, no me dio la cara”, añadió.





Nazarena dijo que nunca juzgó a Fabián Rodríguez, que sintió culpa de no haberse dado cuenta a tiempo y explicó que es la misma sensación que la atravesó ante el fallecimiento de su hermana.



“Yo sentí mucha culpa, como cuando pasó lo de Jazmín. Si no te sacas eso, te volvés loca. Me ayudaron mucho mis hijos. Si no tuviera a los 3 nenes, no sé. Lo de Jazmín me había matado. Era mi hermanita chiquita. A los 21 años, con una hija de un año y medio, me había matado”, concluyó.