Amalia Granata opinó sin filtro sobre el trabajo de Pampita

Con la llegada del nuevo año, eltrece renovó su programación y agregó a su atractiva grilla El Hotel de los Famosos, un reality que ya está dando mucho de qué hablar. Cuenta con la conducción de Pampita y un grupo de famosos que ingresaron para pasar unas soñadas vacaciones. El único problema es que el lugar en el que se hospedan no tiene empleados y por ende, entre los participantes deben determinar quiénes son los huéspedes y quiénes los trabajadores.

Cada semana se establecen equipos que se enfrentan en diversas pruebas y el resultado determina qué tareas deben realizar. Los participantes son: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz. La primera en abandonar el show fue Militta Bora.

Muchos criticaron el nuevo formato del canal del solcito y una de las últimas que lo hizo fue Amalia Granata. La diputada provincial de Santa Fe no se quedó callada en el programa radial que comparte con Marcelo Polino y, al aire, habló tanto del ciclo como del trabajo de Carolina Ardohain delante de las cámaras.

"Estuve viendo ‘El Hotel de los Famosos’ y, la verdad, la mitad no sé quiénes son ni tienen condimento. Pero también tengo una crítica a la conducción. Además, los juegos que hacen atrasan años, es un embole", señaló.

Pampita

Y, sin filtro, sumó: "La conducción de Pampita no me gustó para nada, la he visto haciéndolo mucho mejor, es como que no se encuentra. Ella no sabe llevar el reality, a mí me parece qué hay conductores para realities y otros que no".