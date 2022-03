Premios Oscar 2022: dónde y a qué hora se podrá ver la ceremonia

Este domingo, la ceremonia de entrega de los premios Oscar pretende recuperar el brillo y la espectacularidad de antaño. La gala se emitirá desde el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, recuperando la presencialidad que se vio afectada en las dos ediciones anteriores por la pandemia de coronavirus.

A través de TNT y TNT Series se podrá ver la alfombra roja, con la conducción de Axel Kuschevatzky junto a la mexicana Lety Sahagún. Mientras que la ceremonia de la entrega de los premios Oscar dará inicio a las 21 en las mismas señales. La conducción del evento estará a cargo de las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

Para quienes quieran disfrutar la transmisión con doblaje simultáneo, deberán optar por TNT, mientras que quienes apreciar el espectáculo en idioma original, sintonizarán TNT Series.

Un gran reparto de estrellas estarán a cargo de la presentación de los diferentes rubros y nominados en los premios Oscar. De esta manera, figuras como Kevin Costner, Lady Gaga, Jake Gyllenhaal, Johs Brolin, Jenniver Garner, Jamie Lee Curtis, Anthony Hopkisn, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Jason Momoa, Bill Murray, Uma Thurman y John Travolta; abrirán los sobres frente a cámaras con el esperado nombre de los ganadores en cada categoría.

Los candidatos en los rubros más importantes en esta entrega de los premios Oscar son:

Mejor película

-Belfast

-CODA: Señales del corazón

-No miren arriba

-Drive My Car

-Duna

-Rey Richard: Una familia ganadora

-Licorice Pizza

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-Amor sin barreras

Dirección

-Kenneth Branagh por Belfast

-Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

-Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

-Jane Campion por El poder del perro

-Steven Spielberg por Amor sin barreras

Actor

-Javier Bardem por Being the Ricardos

-Benedict Cumberbatch por El poder del perro

-Andrew Garfield por Tick, tick... BOOM!

-Will Smith por Rey Richard: Una familia ganadora

-Denzel Washington por La tragedia de Macbeth Will Smith, el gran candidato a llevarse el Oscar como actor protagónico gracias a su labor en Rey Richard.

Actriz

-Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

-Olivia Colman por La hija oscura

-Penélope Cruz por Madres paralelas

-Nicole Kidman por Being the Ricardos

-Kristen Stewart por Spencer Jessica Chastain está entre las mayores apuestas al Oscar como actriz protagónica por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye.

Actor de reparto

-Ciarán Hinds por Belfast

-Troy kotsur por CODA: Señales del corazón

-Jesse Plemons por El poder del perro

-J.K. Simmons por Being the Ricardos

-Kodi Smit-Mcphee por El poder del perro Troy Kotsur, el primer actor sordo nominado en la historia del Oscar, es el gran candidato en el rubro actor de reparto por CODA.

Actriz de reparto

-Jessie Buckley por La hija oscura

-Ariana DeBose por Amor sin barreras

-Judi Dench por Belfast

-Kirsten Dunst por El poder del perro

-Aunjanue Ellis por Rey Richard: Una familia ganadora Ariana DeBose, la potencial ganadora del Oscar como actriz de reparto por su perfomance en Amor sin barreras.

Película internacional

-Drive My Car (Japón)

-Flee (Dinamarca)

-Fue la mano de Dios (Italia)

-Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

-The Worst Person In The World (Noruega)