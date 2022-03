Ángela Leiva explicó por qué hay que tener cuidado de Esteban Lamothe: “El va al…”

Tras seis meses al aire de la pantalla de El Trece, La 1-5/18 llegó a su final generando polémicas entre sus fieles seguidores que no se quedaron conformes con el final, y mucho menos con el trágico desenlace se la historia de Gonzalo Heredia y Ángela Leiva.

Fue por eso mismo que la cantante tropical, que hizo su debut actoral en la producción de Adrián Suar, estuvo esta semana en el piso de Socios del espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Allí, además de repasar todo lo que vivió con Gina, su personaje en La 1-5/18, la ahora actriz habló sobre la vez que la relacionaron sentimentalmente con uno de sus compañeros de elenco, Esteban Lamothe.

“Al principio había sospechas que entre vos y el cura había algo en la vida real”, le dijo Adrián Pallares sin dar muchas vueltas en referencia a los rumores de affaire con el actor que interpretó al padre Lorenzo.

Inmediatamente, Angela Leiva se empezó a poner incómoda sobre el tema y dijo: “Me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage... Esteban es un loco bárbaro, eso voy a decir, nada más”.

Ante estas palabras, Karina Iavícoli le pidió que se explique mejor y la cantante solamente sumó que Lamothe iba al frente “como loco”. “¿Te tiroteó?”, le preguntó Pallares y Leiva respondió: “No, no me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo él me dice ‘dale vamos’. Menos mal que Esteban está soltero ahora”.

Algún tiempo atrás, cuando comenzaron a circular los rumores, la artista de música tropical había dicho que con Esteban se llevaba muy bien. “Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero”, confió Leiva.

“Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”, había dicho también al conocerse que había terminado su historia de amor con Martín Echarte, con quien estuvo en pareja tres años.