La reacción de Ángela Leiva cuando un fan le tiró un inesperado objeto en pleno show

Ángela Leiva se encuentra de gira por Latinoamérica y protagonizó un particular cruce con un fanático durante un concierto en Bolivia. Todo comenzó cuando la artista argentina decidió parar el concierto luego que una persona del público le lanzara un preservativo al escenario.

"Me parece perfecto que se cuiden, pero me gustaría saber quién lo tiró al escenario", comenzó diciendo. Y agregó, señalando a su izquierda: "¿De allá vino?".

"Bueno, conmigo no lo va a usar. Solamente va a tener que pensar en mí y arreglárselas solo", respondió indignada. "Así que te lo devuelvo, papu", sentenció. Todo lo sucedido quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Leiva transita un gran momento profesional. En estos momentos se encuentra en plena gira por algunas ciudades de América Latina antes de comenzar su tour 2022. Debutó como actriz en la ficción La 1-5/18 junto a Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia en eltrece. La propuesta de Adrián Suar la sorprendió y decidió animarse a probar suerte en el mundo de la actuación, y le fue muy bien.

"Crecí no solo en artístico, sino a nivel personal. El tema ‘Amor prohibido’ nadie me lo pidió. Me inspiró mucho la historia de Gina, ese amor prohibido con Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia. Hablé con mi productor y le dije que teníamos que hacer una canción para Gina. Al poco tiempo la teníamos lista para grabar", comentó durante una entrevista con Diarioshow.

Días atrás, Tini Stoessel también protagonizó una insólita situación durante un show en ese país. Mientras el concierto fluía con total normalidad, repentinamente una fanática ingresó al escenario y tomó por la espalda a la cantante.

Sorprendida por lo sucedido, la primera reacción de Tini fue de temor, al no saber qué estaba pasando. Segundos más tarde, al darse cuenta que no corría peligro, la artista le pidió al personal de seguridad que soltaran a la joven y se estrecharon en un abrazo ante la ovación del público presente. Finalmente, la tomó de la mano y la contuvo mientras que los guardias la retiraban del escenario.