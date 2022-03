Cuántos animales tiene en su casa Denise Dumas

Denise Dumas y Martín "Campi" Campilongo se conocieron en ShowMatch en 2006, poco tiempo después de que la conductora se separara de su primero marido, Germán Barceló. La rubia y el humorista se enamoraron rápidamente y apostaron a conformar una familia casándose ese mismo año.

La modelo tenía dos hijos pequeños, Santino e Isabella, fruto de su relación anterior. Sin embargo al poco tiempo agrandaron la familia y nació Emma, en 2007. A los cinco años el matrimonio tuvo a su segunda hija juntos, Francesca.

Dado que Denise Dumas y Campi ensamblaron su familia a la perfección, siendo seis en casa, decidieron que no eran suficientes y siguieron adoptando integrantes. Pero no se conformaron con uno o dos, sino con once. Si, ¡once!

Se sabe que la conductora es una fanática de los animales. Además de saber combinar a la perfección sus tareas en la televisión con las de mamá, se hace tiempo para criar a las once mascotas que fueron decidiendo sumar a su hogar.

En su casa conviven con tres perros, dos gatos, tres caballos y dos corderitos. El último perrito que se sumó a la manada fue una gran y emotiva noticia que la conductora confió por sus redes sociales junto a hermosas postales: "Bienvenido Tobi a nuestra familia. Adoptamos a Tobi. Es lo más amoroso que se puedan imaginar”.

Además, en aquel entonces reveló que Tobi debió haber sufrido mucho: “Vaya a saber cuánto habrá sufrido, que se asusta por todo y agacha la cabeza. Ojalá en casa recupere la confianza y con amor le cambiemos ese mal recuerdo”.

Lo más divertido de esta numerosa familia de Denise Dumas y Campi son los nombres que fueron eligiendo para sus animalitos. Los perritos se llaman Rocco, Achi, Oli y el mencionado Tobi. Theo y Mina son los gatos, Caín, Morticia y Pancho los caballos y Pablo y Amapola los corderos.

Cuando se sumaron Pablo y Amapola, el pasado agosto, Dumas confió que por ahora los tenían en su hogar porque eran muy bebés, pero que luego los llevarían a su campo de fin de semana.

“Son un amor, te levantas a la mañana y están atrás del vidrio haciendo mee. Piden comida. Tomaron mamadera muy poquito, no la agarraron tanto, pero comen un montón de pasto y agua. Están bárbaras y creciendo muy bien”, contó en aquel entonces.