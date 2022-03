Cuántos hijos tiene Denise dumas y quiénes son los padres

Con la simpatía de siempre, Denise Dumas no pasa desapercibida por MasterChef, donde exhibe sus dificultades para cocinar, a límites increíbles como quedar eliminada en primera instancia por su falta de capacidad de entregar unos buenos panchos.

La conductora regresó al certamen y ahora luce con otra habilidad para sortear los desafíos del jurado. Con esta experiencia, la blonda vive un reverdecer de su carrera, hasta con la posibilidad de guiar Flor de equipo, el ciclo que dejó vacante Flor Peña.

El público la acompaña y eso abre las puertas para repasar cuestiones del aspecto personal de Dumas, porque en el inconsciente colectivo fluye la certeza de un matrimonio feliz con Martín Campolongo, el humorista que la conquistó en el 2006.

Denise armó un proyecto sólido, comprometido y precioso con Campi, pero antes también navegó por las aguas de un casamiento con otro hombre. Resulta que la ex modelo supo caminar por el altar con actor Germán Barceló, de quien se divorció en 2005.

Como fruto de esa relación, la animadora se convirtió en madre por duplicado, Santino (2003) e Isabella (2004). De hecho, al romper ese vínculo, Denise se encontró en una disyuntiva, un panorama de complejidad que se teñía por su necesidad de seguir trabajando y al unísono criar a dos bebés.

En ese interín, en pleno trajín de correr de un lugar a otro, Dumas se topó con Campi, que llegó a su vida como ángel, así lo definió ella misma. Incluso, una de las primeras situaciones que compartieron se graficó por la sorpresa del humorista por las peripecias y le ofreció su auto sin conocerla.

Denise y Martín se enamoraron, explotaron sus corazones y se casaron en 2006, punto desde el que continúan juntos a la par. Con el sentimiento indescriptible, Dumas volvió a atravesar por la maternidad con el cómico, así aterrizaron en este universo Emma (2007) y Francesca (2012).

Los famosos lograron ensamblar a todos los hijos, así se mueven con naturalidad como una manada, van y vienen, comparten en el hogar. En cuanto a las particularidades de la pareja, Denise contó: “Tengo mi alianza tatuada que dice MD. Sólo tengo esta porque, como Martín es actor, por ahí se la tiene que poner y sacar seguido, entonces dijimos ‘bueno que quede’”.

Claro que fiel a su estilo aprovechó para “denunciar” que Campi no culminó del todo el grabado: “Los dos nos tatuamos pero él es un cobarde. El tatuador nos dijo ‘vamos a arrancar por ella porque me da miedo, él no parece muy valiente y hay una parte que duele un poquito’. Se lo empezaron a hacer pero no lo tiene terminado porque le bajó la presión, se quiso ir a fumar un cigarrillo en el medio. Así que yo lo tengo entero y él por la mitad”.