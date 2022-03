Alarma por la salud de Enrique Pinti: piden cadena de oración por su delicado estado

Este sábado, se dieron a conocer alarmantes noticias sobre la salud de Enrique Pinti, y según trascendió hay un pedido de oración por el delicado estado del legendario actor.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Lío Pecoraro contó que Pinti está otra vez "muy delicado" y que "está siendo asistido con oxígeno".

Recordemos que a principios de marzo, el artista había sido internado en el Sanatorio Otamendo tras una descompensación. Ahora, según Pecorraro, Enrique Pinti "desmejoró desde anoche notablemente, está dormido, se despierta de a ratos y está acompañado por sus más cercanos".

Luego, el periodista agregó que el actor está en un delicado estado desde hace un par de días. "Estuvo muy mal, su presión alta llegó a 5 y luego repuntó. Ayer empezó a desmejorar considerablemente y están rezando por su salud",

Noticias Relacionadas Internaron de urgencia a Enrique Pinti: preocupación por su estado de salud

Desde hace mucho tiempo, Enrique Pinti lucha contra una diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, a lo cual se sumó un complejo cuadro anímico que lo llevó a quedar bajo el cuidado de su entorno y especialistas de la salud.

"Las piernitas ya no funcionan. Hay mucha retención de líquidos. Por más que viene el masajista, ya no puedo levantarme si estoy mucho tiempo sentando. Me duele mucho la cintura. Pero bueno, mientras esté bien de la cabeza y pueda seguir hablando con mi habitual velocidad y cagándome de risa, yo voy a estar bien", había expresado Pinti en diálogo con Clarín en agosto de 2020.

Hace un par de años, también trascendió que el gran actor argentino comenzó a tener problemas económicos. "Como soy tan comilón me estoy comiendo los ahorros. Yo tengo ahorros para tirar siete, ocho meses, pero no más. Yo gané mucho dinero, pero también lo tiré a la mie... No lo administré bien. Me iba todos los años, desde 1977 hasta 2017, dos meses a Europa o Estados Unidos, siempre en primera. Madrid, Londres, París... en los mejores hoteles. Y no hice buenas inversiones. No es que me quedé en la ruina. Pero lo que menos me imaginé que casi a los 80 años me iba a venir esta maldición de no poder trabajar", contó en dicha entrevista.