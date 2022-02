Revelan preocupantes detalles de la salud y la situación económica de Enrique Pinti

A los 82 años, Enrique Pinti estaría transitando un difícil momento, tanto en lo que se refiere a su salud física y mental, como a su economía.

El panelista Raúl Martorel sostuvo en El Run Run del Espectáculo (Crónica) que el legendario actor está en tratamiento. Según trascendió, Enrique Pinti estaría transitando un cuadro de depresión, intensificado por el fallecimiento de todos sus familiares en los últimos años.

En el mencionado programa informaron que los amigos del humorista habrían comenzado a acercarse para ayudarlo, y desde el entorno informaron que Pinti "está bien cuidado, medicado y a pesar de que sea un proceso largo, él está mejorando".

Recordemos que el querido y legendario artista hizo un aislamiento estricto durante la cuarentena, y a partir de allí tuvo problemas de salud que le dificultaron poder caminar.

"Las piernitas ya no funcionan. Hay mucha retención de líquidos. Por más que viene el masajista, ya no puedo levantarme si estoy mucho tiempo sentando. Me duele mucho la cintura. Pero bueno, mientras esté bien de la cabeza y pueda seguir hablando con mi habitual velocidad y cagándome de risa, yo voy a estar bien", había contado Enrique Pinti en una entrevista con Clarín en agosto de 2020.

En aquel momento, el actor explicó que estaba viviendo con su primo y una asistente que se ocupa de los problemas domésticos. "Y después tengo un masajista que viene tres veces por semana para moverme y ayudarme a bañar porque la diabetes, que se me decretó tardíamente en 2014. Estoy con insulina, con cuatro pinchazos por día, nada grave", detalló.

Cuando comenzó la etapa de aislamiento por la pandemia, Pinti confesó: "Creo que Mirtha Legrand y yo somos los únicos que no salimos a tomar aire. Una sola vez salí al balcón. Soy bastante anormal, el encierro no me jode. No soy de esos que pasean por la ciudad. Cumplí 80 y me gusta quedarme en casa. Antes salía solo al teatro. No soy un loco del aire libre. Me quedó acá adentro y ya está".

Enrique Pinti.

En dicha entrevista, Enrique Pinti ya había advertido sobre sus problemas económicos. "Como soy tan comilón me estoy comiendo los ahorros. Yo tengo ahorros para tirar siete, ocho meses, pero no más. Yo gané mucho dinero, pero también lo tiré a la mierda. No lo administré bien. Me iba todos los años, desde 1977 hasta 2017, dos meses a Europa o Estados Unidos, siempre en primera. Madrid, Londres, París... en los mejores hoteles. Y no hice buenas inversiones. No es que me quedé en la ruina. Pero lo que menos me imaginé que casi a los 80 años me iba a venir esta maldición de no poder trabajar", se sinceró.