Crece la incertidumbre sobre el estado de salud de Enrique Pinti

Enrique Pinti es una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo argentino. Alejado de los medios hace varios años, el actor de 82 años transita una severa depresión que comenzó a afectar su estado de salud general.

Desde hace varias semanas que la incertidumbre sobre cómo se encuentra realmente el humorista comenzó a preocupar a sus seguidores, que no ven con buenos ojos el hermetismo que hay desde su entorno.

Sin embargo, según confirmaron fuentes cercanas al humorista, la situación estaría mejorando. Fue el periodista Raúl Mortorel quien reveló detalles de la situación en el programa el Rum Rum del Espectáculo: "Se lo está evaluando a Enrique por la depresión que estaba pasando y está avanzando muchísimo".

Además, comentó que Pinti está enojado por los rumores que hablan sobre un crítico momento financiero que estaría atravesando. "Además, pide por favor que en este proceso que es muy lento, no se diga más ni que está quebrado económicamente, ni que está secuestrado", agregó.

"Enrique es un tipo muy fuerte, así que va a salir de eso que está pasando", concluyó. Incluso, sostuvo que desde que sus amigos se enteraron del mal momento de salud que atraviesa, lo están acompañándolo en todo momento.

El fastidio de Enrique Pinti con los medios

"Drama y dolor de Enrique Pinti. Ha sobrevivido a una pandemia que ha golpeado muy fuerte en su vida", comenzó Karina Mazzocco hace algunas semanas atrás en A la Tarde, antes de que la panelista Débora D'Amato hablara sobre el estado de salud del actor: "Hay varios factores que preocupan a su círculo más íntimo: sufrió hace muy poco la pérdida de un amigo muy cercano, entonces para muchos tiene que ver con una cuestión emocional. Sucedieron determinadas cosas que hacen que quienes lo quieren estén muy preocupados. Todo lo que influya a nivel emocional repercute en la diabetes, enfermedad que Enrique tiene", comentó la panelista.

"En una de las últimas entrevistas que hizo en este canal, habló de su economía y dejó en claro que no tenía una vida holgada, tenía una vida justa. Y a raíz de lo que pasó con sus últimas obras, él sentía que tenía que salir a venderlas porque no llenaba el teatro", continuó la periodista en alusión a la difícil situación económica que el actor estaría atravesando.

Para finalizar, agregó: "No solo no llenaba, no llegaba a cumplir los lugares mínimos. Ahí estaba empezando la pandemia, después llegó y vino la debacle económica causada por no poder salir".