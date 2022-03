La explicación de Rocío Marengo tras arruinar la final de MasterChef: "Lo que quise fue..."

“Sin querer queriendo”, Rocío Marengo terminó arruinando la experiencia de millones de televidentes al felicitar a través de una publicación en redes a Mica Viciconte como ganadora de MasterChef Celebrity 3.

La historia de Instagram de la Marengo estuvo unos pocos minutos publicada, pero los suficientes para hacerse viral y dejar instalado el alto spoiler, tras la grabación de la final del reality de cocina, que se realizó el último martes y que, se suponía, recién se revelaría en unas semanas.

¿Qué publicó Rocío? Una imagen más que elocuente: la de Mica con su delantal dorado que ganó hace unos días, con semblante de triunfadora y un mensaje que muchos, entre ellos, Ángel de Brito, aseguran que no fue inocente, como ella dice: “¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal"

“Arruinó la final de MasterChef. Contó quién gana MasterChef. ¡Increíble! Para mí lo hizo a propósito. Estuvo chota, no se revela eso. Ella está en Chile, se hizo la gila”, dijo el conductor de LAM, que luego transmitió la explicación que le mandó la novia de Eduardo Fort.

"Escuchen bien el audio porque vuelve a meter la pata", advirtió. "¡Hola Angelito! Mil gracias por dejarme este espacio para aclarar que fue todo un malentendido. Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola”, arrancó la rubia.

Y siguió: “Y también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando todo embarazada, que es más difícil”.

“Nada, me alegré y lo compartí, porque me habían informado por las redes, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió, no pasó nada de eso?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, y bueno, Angelito ya me había capturado mi historia y todas las redes sociales habían hablado sobre la misma".

“La realidad es que no tengo ningún tipo de información, que solo estoy contenta por el paso de Mica por MasterChef y que obviamente quiero que gane y que como amiga merece ganar, ¿qué querés que te diga? Nos vemos pronto…”, cerró Marengo su mensaje de audio.

¿Por qué se habría mandado esta maldad? Para Ángel, se debe a que las cosas terminaron mal con la producción del ciclo. “Ella había quedado muy enojada con MasterChef porque decía que en la edición la habían dejado mal parada todo el tiempo”, señaló De Brito, y cerró: "Gracias Marengo, pero… ¡otra vez! Dijiste 'no salió'". ¡Malísimo!