Pía Shaw le paró el carro a Jacobo Winograd en LAM y se armó: “Ella te pidió que no hables del tema, respetala porque…”

Jacobo Winograd lo hizo de nuevo, otra vez regresó a la pantalla a expresarse con su vehemencia, esa verba tan acelerada en la que amontona una montaña de datos picantes, urticantes de famosos y sus comportamientos en la privacidad.

El mediático visitó el piso de LAM y abordó, sin que nadie se lo solicitara, el triste desenlace de Fabián Rodríguez, el ex de Nazarena Vélez que se suicidó de manera dramática hace muchos años y con la panelista sentada a su lado, un momento innecesario.

Todo se englobó en la consulta de Ángel de Brito respecto a su opinión de todo lo que generó Jorge Rial tras anunciar su separación con Romina Pereiro, esa catarata de declaraciones filosas con las que disparó para todas las direcciones y que le cayeron a Nazarena.

En cuanto a ese episodio en concreto, Jacobo lanzó contra el creador de Intrusos: "Este no es el Rial que yo conocí. Es otro Rial, que dice cosas que nada que ver. El otro día escuché las barbaridades que dijo del marido de Nazarena".

La mente de Winograd linkeó inmediatamente, y sin contexto, a la muerte del ex de Vélez y exclamó: "Porque Fabián no 'garcó' a nadie. No quiero hablar, no quiero decir cosas, porque (Nazarena) no me lo autorizó. Porque yo estuve dos días antes con Fabián, y no fue por eso (que dijo Rial)".

Siempre quedó la duda de los motivos que empujaron a Rodríguez a tomar semejante decisión, por eso sorprendió cuando Jacobo bramó: “Sé qué pasó. Hay que homenajear la memoria de Fabián, porque él no ‘garcó’ gente. Él tenía un problema. Un problema, o un vicio, que también lo tengo yo. Yo soy ludópata".

Atenta al terreno escabroso que abrió el mediático, Pía Shaw intervino y lo cruzó con todo: “Che, bueno, te lo dijo hace un ratito, porque lo escuché yo, que no hables del tema. Te lo digo buena onda. Está bien, pero no necesita que lo nombre. No es el momento”.

Mientras Winograd intentaba explicar las razones para hablar de ese tema, Pía volvió a exclamar: “No, no lo necesita ahora. Te lo acaba de pedir en privado. No tiene nada de malo ni de bueno. No tiene ganas”.