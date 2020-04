Jacobo Winograd presentó a su "asistente personal con derecho a todo"

Jacobo Winograd pasa sus días de aislamiento social, preventivo y obligatorio muy bien acompañado (al menos desde la virtualidad) por una sensual, intrigante e inquietante morocha. El mediático la define como su "asistente personal con derecho a todo".

La muchacha se llama Ángeles Gómez y sus curvas parecen haber enamorado al famoso de la tele de los noventa. "Es mi asistente, se llama Ángeles Gómez, es una secretaria que también es modelo. Es muy bonita, iba a estar en los medios, la iban a incorporar, pero ahora con la cuarentena no se puede. Ya la van a conocer. Es una asistente personal con derecho a todo. Nos mandamos videos eróticos. Ella quiere motivarme y sacarme una sonrisa, pero la verdad que me cuesta”.

"Esto que nos está pasando es una locura. No veo la hora de estar con una mujer, abrazarla, besarla, hacerle el amor, que es algo que me encanta. Imaginate, 35 años saliendo y viviendo de noche y ahora no se puede ir ni a la esquina. Estoy tan desesperado que hasta me creció el chizito. Jajaja, un poco me creció, aunque no lo puedan creer”, contó en una charla para el sitio Paparazzi.