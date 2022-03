Pablo Echarri se refirió a las chances de practicar el poliamor con Nancy Dupláa

Pablo Echarri y Nancy Dupláa llevan más de 20 años en pareja. Fue en el 2000 cuando los actores se conoció durante la tira Los buscas de siempre. Tras dos décadas de relación, hoy son una de las parejas más consolidadas del mundillo del espectáculo.

En este contexto, durante una entrevista en Socios del espectáculo (eltrece), Echarri se refirió a los tips para mantener el matrimonio en el tiempo y se refirió a las posibilidades de practicar el poliamor. En este sentido, cuando le preguntaron si dejaría la monogamia, se sinceró: "En la cabeza, en la fantasía, en el juego, puede ser algo fácil para nosotros, para nuestra generación, pero no tanto la concreción", expresó.

La pareja en épocas de Los buscas de siempre.

"Somos grandes y por otra parte, el cuerpo no da para tanto", confesó entre risas. Luego, redobló la apuesta: "A veces tengo miedo de romperme el menisco, joderme el codo. Hacemos salto del tigre, araña".

A principio de año, el actor ya había contado algunas infidencias de su noviazgo con la actriz cuando estuvo invitado en el ciclo No es tan tarde (Telefe). "Yo soy un hombre celoso. Hubo una fiesta que fue un 10 de diciembre del año 2015. Fue una situación que escaló feo, en el sentido de una discusión. Puede llegar a tener que ver una escena de celos. No puedo contar más porque me avergüenzo de esos momentos", recordó en el programa de Germán Paoloski.

"Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas", finalizó.