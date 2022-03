Las parejas más polémicas de Moria Casán

Moria Casán protagonizó varios escándalos a lo largo de su carrera. La actriz siempre se mostró tal cual es y nunca tuvo miedo a decir lo que realmente piensa. Esto provocó que se enfrentara con otras figuras del espectáculo. La diva tuvo muchas parejas polémicas a lo largo de su vida.



Además de ser protagonista de discusiones y de llamar la atención por “su lengua karateka“, la vedette también dio mucho de qué hablar por los hombres que pasaron por su vida y con los cuales entabló una relación.



Aunque ahora se encuentre feliz y enamorada, antes de Pato Galmarini existieron otros hombres. Muchos de ellos la hicieron sufrir y se convirtieron en sus parejas más polémicas. Hoy te contamos quiénes forman parte de dicho listado.



Fuente: Instagram - moria_laone

Moria Casán: Las parejas polémicas de “La One“

Juan Carlos Bojanich

Después de tener varios novios, Moria Casán conoció a Juan Carlos Bojanich. Se trataba de un fabricante de ropa yugoslavo con quien decidió pasar por el registro civil y dijeron “sí, quiero“ ante sus seres queridos.



Sin embargo, el romance no llegó a buen puerto y terminaron separándose después de estar tres meses juntos. En una entrevista, la actriz aseguró que el hombre la golpeaba. “Por suerte pude reaccionar y me elegí. Me separé y se solucionó todo“, comentó.



Mario Castiglione

Otra de las parejas polémicas que tuvo “La One“ fue Mario Castiglione. Su relación amorosa comenzó a principios de los ochenta, y en enero de 1987 trajeron al mundo a Sofía Gala. Junto a él, Moria Casán vivió ocho años muy difíciles.



Cuando se separaron, la relación no fue la mejor. Aunque tenían una hija en común, los enfrentamientos siempre estaban presentes. A tal punto que dejaron de hablarse y se reencontraron ocho años después en "La noche de Moria".





Luis Vadalá

Después de su relación con el padre de su hija, Moria Casán volvió a encontrar el amor en Luis Vadalá. Sin embargo, no sabía que iba a ser otra de sus parejas polémicas. Se casaron durante un viaje a Miami.



Estuvieron juntos durante 10 años, pero la relación terminó envuelta en un escándalo. Durante un programa de Susana Giménez la vedette decidió acusar a Vadalá de infiel frente a las cámaras y se convirtió rápidamente en noticia.



Tras separarse de la actriz, Luis intentó alejarse de los medios de comunicación. Sin embargo, en 2007 formó parte de Gran Hermano Famosos, pero abandonó la casa debido a fuertes dolores en su pecho.



Actualmente trabaja en su propia panadería. Cuando esta noticia salió a la luz, los periodistas le preguntaron a Moria qué opinaba al respecto. “Me parece maravilloso que alguien trabaje. Cuando estaba conmigo, no trabajaba“, comentó la diva.



Xavier Ferrer Vásquez

Después de Luis Vadalá, Moria Casán tuvo romances insípidos con muchos hombres. Sin embargo, con Xavier Ferrer Vásquez quedó completamente flechada y comenzaron una relación que terminó en escándalo.



Unas imágenes comprometedoras salieron a la luz: allí se lo podía ver al hombre con una joven veinteañera en Mar del Plata. Al hacerse conocida esta noticia, Moria declaró: “Con Xavier no tenía sexo. Igual era una cosa que no me interesaba“.



¿Conocías todos estos escándalos?