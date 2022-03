La grave denuncia contra Claudio Morgado por estafas millonarias: “Le di 700 mil pesos y…”

Claudio Morgado vuelve al tapete público con otras denuncias en su contra, en esta ocasión implican también a su pareja Vanesa Moreno, en el marco de una serie de estafas que habría cometido contra varias personas, a través de una promesa incumplida.

Todo surgió de un informe de Telenoche, en el que las víctimas de estos movimientos del ex funcionario se animaron a relatar todo lo que sufrieron en carne propia, con la compra de productos que promocionaba la esposa de Morgado en las redes sociales.

La operación consistía en ofrecer accesorios en cuero a muy bajo costo, lo que llamaba la atención de los usuarios de las plataformas digitales. Una vez que se producía el contacto, Moreno les describía que el precio rondaba esas exiguas sumas porque necesitaba recaudar dinero para un tratamiento oncológico, tras luchar durante doce años contra una leucemia.

Con ese artilugio provocaba la empatía en el posible comprador y así construía un vínculo para llevar a cabo su venta ficticia. Todos los productos ofrecidos y que los consumidores abonan se destinaban a una cuenta bancaria a nombre de Morgado.

Una de las damnificadas narró el origen de su acceso a estas negociaciones: “La chica me cuenta que estaba con una promo haciendo un precio mayorista y me pareció una buena idea para mi negocio”.

El testimonio de Sandra Pitano adquiere mayor dramatismo al expresar: “Me cuenta que son amigos del gerente y que hay mercadería que se consigue a bajo costo. Le hago las transferencias y le llevó dólares a su domicilio. La mercadería debía llegar a mi casa un lunes 14 y nunca llegó. Estamos hablando de 700 mil pesos”.

Ante la dilación en la entrega, la víctima accionó, por eso contó: “A partir de ahí empecé a pedir que me devuelva la plata, esperé un montón de tiempo ir a ese depósito que me decía. Cuando empiezo a dudar demasiado investigo y veo una publicación de una chica de Tandil que la había escrachado y me di cuenta que era una tremenda estafa”.

Otra de las personas que cayeron en la red de esta actividad espuria de Morgado agregó: “Ella decía que tenía que recaudar dinero para un tratamiento oncológico en curso porque tenía leucemia y necesitaba 890 mil pesos. Lo primero que hice fue decirle que no se preocupe y la comencé a promocionar entre mis amigas. Fueron 77 contactos”.