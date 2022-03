El emotivo recuerdo de Andy Kusnetzoff por una sorpresa que le hizo Gerardo Rozín: “Me gustó que..."

El universo del espectáculo llora la partida de Gerardo Rozín, ese conductor prolífico, lleno de bonhomía que apagó su luz a los 51 años el pasado viernes 11 de marzo. Los homenajes, los recuerdos y los saludos llovieron en todas las plataformas digitales.

Telefe desarrolló un programa muy especial de La peña de morfi íntegramente dedicado al rosarino en el que participaron más de cincuenta músicos y decenas de amigos, familiares y seres queridos del periodista para edificar una tarde única.

Además, cientos de colegas saltaron a las redes sociales para compartir fotos, para recordar vivencias, para valorar todo lo que brindó Gerardo en todos estos años en la industria, siempre con la calidad humana como principal vector, porque todos coincidieron en resaltar ese aspecto.

En ese contexto, Andy Kusnetzoff se mostró conmovido, shockeado por la noticia de la partida del rosarino y decidió armar un lindo posteo en su cuenta oficial de Instagram, en el que recorrió una anécdota maravillosa de una experiencia del pasado.

Con la sinceridad absoluta, el conductor de PH inició su mensaje con palabras muy elogiosas: “Si bien no éramos amigos, no quería dejar de saludar y mandar mis respetos a un colega que admiro. Fuiste un gran conductor, animador y remador. Me puso contento ver tanto afecto y reconocimiento de parte de todos”.

Luego, Andy se sumergió en un momento maravilloso que compartió con Gerardo, que sucedió allá por el 2013 cuando visitó el piso de Gracias por venir, el ciclo de entrevistas que emitía Telefe y en el que conducía con Julieta Prandi. Un episodio tremendo.

Resulta que Rozín consiguió que un amigo de la infancia, de cuando Kusnetzoff vivía en Brasil por el exilio de su padre, se presentara en el estudio. “Me sorprendiste mucho cuando fui a tu programa Gracias por venir y me trajiste un amigo mío de la infancia desde Brasil. Qué productor…”.

Para cerrar su posteo, el hombre de Urbana Play le dedicó más conceptos positivos y se lamentó de no profundizar en la relación. “Me gustó esa charla donde hablamos de lo que te pasaba, y por supuesto me arrepiento de no insistir con ese café. Hasta la próxima, Gerardo, no fue en vano todo lo que diste”, concluyó.