La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini al ser consultado por su paternidad

Una vez más, Andy Kusnetzoff hizo de las suyas al aire. Si no es frente a las cámaras de televisión de Telefe, es en su programa radial Perros de la calle. En esta oportunidad, fue en el ciclo que sale por FM Urbana Play. Todo comenzó cuando estaba hablando con Mario Pergolini, a quien conoce desde que realizaban CQC, sobre los medios de comunicación, el trabajo y la charla terminó en la familia y los hijos.

"Yo el éxito de la familia sí te lo compro. Yo estuve distraído buscando el éxito en otro lado y bueno, un día te das cuenta de que hay un vacío", indicó Andy frente al micrófono.

"Y... con la familia también te das cuenta de que va habiendo distintas versiones. No todas las familias te hacen feliz", sumó el periodista que está en pareja desde hace años y tiene tres hijos. "No quiero decir que la familia sea perfecta... yo te cuento lo que me pasó a mí. Yo tardé en entenderlo", manifestó Kusnetzoff.

"Estás en un momento de construcción porque si no pensaras eso ahora teniendo un bebé estarías invirtiendo mal. Pero bueno, las familias van modificándose. Incluso el concepto que uno tiene, qué es la familia", acotó el invitado y continuó: "Cambia mucho tener un hijo de cinco años... yo de golpe ahora con Tomás (su primogénito) ya ni sé si somos padre e hijo. No es que somos amigos, no lo somos ni lo vamos a ser nunca. No es esa relación la que estamos construyendo".

Mario Pergolini

Curioso, Andy disparó: "¿Pero fuiste buen padre?". Pergolini, contestó: "Mirá, uno cree que sí. Fui honesto por lo menos". Sorprendido con la respuesta y sin rodeos, el conductor le señaló: "Bueno, en vos eso es un montón".