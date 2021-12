Por qué Gloria Carrá no denuncia al productor que abusó de ella a sus 18 años

El pasado sábado, como es costumbre, Andy Kusnetzoff recibió a grandes invitados en el ciclo que conduce en la pantalla de Telefe. Una de las que lo acompañó en el piso fue Gloria Carrá, quien estremeció con un duro relato.

Los invitados de Andy Kusnetzoff a 'PH, Podemos hablar'

A raíz del caso de Thelma Fardín y Juan Darthés, la actriz habló sobre el abuso que vivió cuando tenía 18 años por parte de un importante productor. Sin embargo, no quiso decir delante de las cámaras de quién se trataba y señaló el motivo.

"Yo a los 18 tuve una situación de abuso con un productor ya entendiendo que era una violación. Cuando la escuché a Thelma me puse a llorar muchísimo por ella y también por lo que me pasaba a mí y lo que nos pasaba a muchas mujeres", comenzó diciendo.

Sobre la razón por la cual no realiza la denuncia formal en la Justicia, explicó: "Yo hablé con una abogada y me di cuenta que no puedo poner el cuerpo. Me llevó todo un proceso, no lo puedo nombrar porque no se puede si antes no hice la denuncia. Era un productor, dueño de estudios y si alguien me lo pregunta yo se lo digo fuera de cámara".

Para concluir, agregó: "Yo tengo cosas que borré, no me acuerdo qué hacía después eso. No te puedo decir qué pasó después de eso y fueron 3 veces. La primera vez que pasó me llamó a su oficina y la trabó".