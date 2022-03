Así le dijo adiós Joan Manuel Serrat a Gerardo Rozín

La triste partida de Gerardo Rozín, a sus 51 años, dejó helados a cientos y cientos de personas. El conductor de TV era uno de los más queridos del ambiente artístico y también, uno de los más admirados por sus colegas. Es por esto, que las despedidas y los homenajes para él no terminan y todos quieren decirle adiós públicamente.

Esta vez, fue el turno del reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat quien, a través de un video, le dedicó unas sentidas palabras al ex presentador de Telefe. "Se me hace muy difícil y muy extraño pensar que ahora que voy a regresar a Buenos Aires en breve, tendré que resignarme a tu ausencia Gerardo", comenzó diciendo.

Gerardo Rozín

Y continuó: "Que no volveremos a sentarnos y no podre compartir otra vez tu conversación avasalladora, tu energía desbordante, tu sentido del humor brillante y descreído. Que no regresaremos juntos lo santo y lo profano de la vida mientras Santiago va cociendo a fuego lento amorosamente un asado que luego disfrutaremos, toda la peña de la peña".

Además, reconoció algo pendiente que le quedó con el comunicador. "No podremos fantasear una vez más el frustrado almuerzo en Mesagne, ese compromiso pendiente que jamás fuimos capaces de cumplir y que lamentablemente no podremos hacer", señaló el artista.

Para finalizar, sumó: "Chau querido amigo. Te fuiste dejándonos un poco más huérfanos los domingos. Cuanto te voy a extrañar ruso".