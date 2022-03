El video inédito de la conmovedora canción que Gerardo Rozín dejó como legado

Este domingo, Telefe emitió una edición especial de La Peña de Morfi en homenaje a Gerardo Rozín. El momento más emotivo del programa se dio cuando presentaron un video inédito del conductor entonando una canción que eligió como que entonaba la canción que eligió como legado.

Se trata del tema “Me voy quedando”, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, que Rozín interpretó junto al grupo Dos más uno. Jesica Cirio fue la encargada de presentar el tape de la pieza que el querido periodista había seleccionado tras recibir su diagnóstico para dar a conocer que algo estaba pasando con su salud.

El video fue grabado en diciembre del año pasado, y Gerardo Rozín aparece en un estudio haciendo una significativa introducción al tema que cantó. “Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía y vos te ocupás de ver qué te estaba contando. Me gusta Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12, 13 años y me escapaba a ver al Cuchi cada vez que podía. Yo iba solito a ver a Los Salteños o al Cuchi. Lo debo haber visto un millón de veces”, comenzó en alusión a su adolescencia en la ciudad de Rosario.

Luego agregó: “Era muy curioso lo que me pasaba con esa canción, primero porque el metía un chiste de ciegos que era muy bueno y porque era la única canción del show que no tenía letra. Todavía no sabía que iba a ser un apasionado del jazz y estaba yendo a ver un show de folclore, pero en el instrumental me quedaba embobado. Es como si esa canción se me hubiera grabado para siempre. La fui cruzando muchas veces en la vida, siempre con un chiste de ciegos, que no vienen al caso”, continuó.

Emocionado, Gerardo Rozín reconoció: “Pasaron muchos años y me entero de un muy mal diagnóstico, un muy mal diagnóstico. Estoy bajando la escalera de mi casa y no me preguntes como, después de 30 años, casi 40, en la escalera de mi casa digo: ‘Me voy quedando ciego’”.

Finalmente, Rozín expresó: “Tiempo mas tarde me pareció que era una canción muy buena para alguien que tiene ese dolor, el dolor del que no sabe si se va quedando. La hicimos con los chicos de un modo muy emocionado, porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero a la vez no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire y no me volví a cruzar con la canción en estos meses, que fueron bastante buenos. Sin embargo hoy, por las dudas, con Dos más uno, “Me voy quedando”.