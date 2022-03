Silvina Luna confesó cómo le cae Álex Caniggia, su compañero en El hotel de los famosos, y sorprendió: “Me hace…”

Se aproxima una apuesta peculiar de eltrece, que ya palpita el comienzo de El hotel de los famosos, un reality con reminiscencias a Gran Hermano, en el que dieciséis celebridades se alojarán en una propiedad fastuosa, enorme, para convivir durante semanas.

El ciclo contará con la conducción de Pampita y el Chino Leunis y despierta cierta expectativa por divisar cómo se desenvolverán los mediáticos, que tendrán que cocinarse, limpiarse y sobre todo encontrar armonía entre las múltiples personalidades.

En ese raid se encuentra Silvina Luna, que vuelve a zambullirse en un aislamiento como en GH, que sirvió como plataforma para despegue de su carrera. En pos de la promoción del reality, la modelo sorprendió con un elogio a Álex Caniggia.

El hijo de Claudio Paul Caniggia será uno de los participantes, motorizado en su única cualidad de generar polémica y llamativamente cierta empatía en una porción del público. De hecho, el hermano de Charlotte ya generó una controversia enorme con una horrenda crítica a Carolina Ardohain.

A través de su Twitter, el mediático creyó que era gracioso y posteó una desagradable crítica sobre Pampita: "Está la mucama en el programa, pero ¿me preparará la cama?". Todo se relaciona con ese apodo que le destinaron a Carolina en sus comienzos en el modelaje.

Lo cierto es que Silvina palpitó su incursión en El hotel de los famosos y ante la pregunta sobre Caniggia y le dedicó una buena onda desmedida y sorpresiva, porque no suelen abundar los conceptos positivos del blondo. “Yo no conozco a Alex Caniggia, pero lo he visto en la tele y me hace reír”, contó.

En ese sentido, Luna sostuvo que puede adaptarse a las distintas personalidades: “Yo tengo una parte lúdica que siempre está disponible. Esto de ser zen me ayuda porque es una base a tierra. Si da para ponernos a meditar o hacer yoga, genial. Yo soy camaleónica”.