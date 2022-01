Por qué Silvina Luna tiene que tomar corticoides todos los días a 8 años de haberse operado con Lotocki

Un calvario, una verdadera pesadilla. Una idea positiva, que buscaba optimizar algunas cuestiones de su fisonomía se transformó en la peor experiencia de toda la vida de Silvina Luna, quien permanece bajo complicaciones de salud muy graves.

La ex Gran Hermano optó por confiar en la mano del cirujano Aníbal Lotocki, como muchas otras famosas, y se entregó a varias cirugías estéticas con este doctor. Al poco tiempo, su cuerpo envió señales que algo no andaba bien y así descubrió las secuelas de las sustancias que le inyectó en su figura.

Todo esto se convirtió en un proceso durísimo para Silvina, que todavía continúa bajo los influjos de las consecuencias de un tratamiento erróneo y nocivo. Por eso, hace tiempo que Luna inició acciones legales contra Lotocki y batalla para que la Justicia atienda sus denuncias.

En una entrevista muy íntima, que se produjo en Flor de equipo, Silvina abrió su corazón y relató lo que vive día a día a causa de esas horrendas operaciones y cómo se manifiesta en su cuerpo, más allá de los tratamientos para subsanar lo que le introdujo este hombre.

“Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos (a quienes ya no tiene más), decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos”, compartió con enorme valentía la actriz.

Hasta que llegó a un punto muy sensible, su cara, ese rasgo que tanto le critican en las redes sociales, a partir de la inexplicable decisión de usuarios de opinar de su cuerpo y que le prodigan palabras hirientes, inocuas y sin sustento.

De ese modo, Silvina habló con el corazón en la mano de su rostro: “Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así”.

El accionar repudiable de Lotocki no cesa en la cotidianidad de Luna, todavía brotan situaciones adversas para su salud, al límite que debe recurrir con una alta periodicidad a internarse. “Yo la remo y voy a seguir siempre para adelante, pero obviamente que me atraviesa que cada tanto tengo que internarme y es como un episodio que ya lo naturalicé en mi vida”, confesó.