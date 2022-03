Griselda Siciliani contó a qué se dedicará Margarita, la hija que tuvo con Adrián Suar: “Ella dice que va a ser…”

El amor por los hijos modifica todo, trastoca los planes y genera una cotidianidad disímil, donde la prioridad se centra en el crecimiento y la crianza de los pequeños. Griselda Siciliani se muestra como una mamá muy presente, que ama profundamente a Margarita.

Esa niña que aterrizó al mundo como fruto del amor pasado con Adrián Suar ya transita por los diez años. Y recientemente, Griselda se enfrentó a la complejidad de alejarse durante cinco meses de su niña por compromisos laborales muy desafiantes en México.

Claro que eso aconteció hace un tiempito y todo regresó a la normalidad del hogar familiar, en el que comparte su día a día a pleno con esta pequeña inquieta, ocurrente y bellísima. En ese contexto, Siciliani se animó a contar qué aptitudes resaltan en Margarita.

En una entrevista con Implacables, la actriz narró las firmes proyecciones que ya maneja la niña y sostuvo: “Ella dice que quiere ser bailarina y cantante. Escribe muy bien. Está todo el día escribiendo cuentos, historias, poesías y canciones. Me sorprende porque es muy genia”.

En ese raid de hablar de su hija, Griselda agregó una lectura muy interesante de lo que le genera este ser de luz: “Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Estoy todo el tiempo tratando de aprender de ella. Es muy maestra en un montón de cosas de la vida, de cómo pensar su propia vida. Yo pude hacer este trabajo porque tiene un papá”.

Totalmente embelesada, como debe ser, Siciliani también se animó a contar esas pequeñas críticas que le manifiesta Margarita, situaciones que surgen en la convivencia. “Odia mi pelo. Me va a retar porque digo esto, pero ella es muy lookeada y tiene un pelo espectacular, entonces es muy difícil competirle”, aseveró.

Así abrió las puertas a una circunstancia muy cotidiana, en la que la niña demostró un alto grado de madurez y sobre todo mucha coquetería. “Yo soy muy del pijama y el pelo revuelto todo el tiempo, y ni hablar en pandemia. Me miraba y me decía: ‘Mamá, pobrecita, con ese pelo…’. Dice que solo me visto para trabajar. Ella se levanta y se arma un look aunque estemos todo el día en casa. Un domingo tal vez a mitad del día mete un cambio o dos”.