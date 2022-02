Griselda Siciliani confesó por qué estuvo cinco meses alejada de la hija que tuvo con Adrián Suar

Griselda Siciliani sorprendió a todos este lunes en Flor de Equipo (Telefe), al confesar que estuvo cinco meses alejada de la hija que tuvo con Adrián Suar.

La actriz pasó gran parte de la pandemia en México grabando una película “muy importante”, de la cual todavía no puede dar mayores detalles. Fue justamente ese trabajo el que la mantuvo distanciada de la pequeña Margarita.

“No se podía salir, ni nada, estaba todo el día hisopada durante cinco meses. Fue un desafío personal enorme”, expresó Griselda Siciliani sobre esa experiencia laboral.

Además detalló que por las limitaciones impuestas por la pandemia no pudo llevar con ella a México a su hija de 9 años. “Ella lo entendió, se quedó con su papá. Fue muy doloroso para mí, fue el dolor más grande”, remarcó la artista.

Además, Griselda Siciliani reconoció que tanto la niña como Adrián Suar le dieron todo su apoyo. “Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Estoy todo el tiempo tratando de aprender de ella. Es muy maestra en un montón de cosas de la vida, de cómo pensar su propia vida. Yo pude hacer este trabajo porque tiene un papá”, explicó.

Noticias Relacionadas El gesto de Mirtha Legrand que sorprendió a todos al ir al teatro a ver a Adrián Suar

“En un momento tuve mi pánico de decir ‘me voy en pandemia, ¿cómo hago para hacer esto, que no puedo dejar de hacer, en estas condiciones? En un momento casi me achico y el papá de mi hija me dijo: ‘¿Estás loca?’”, agregó Griselda Siciliani sobre la disyuntiva a la que se enfrentó y el aliento que le dio Adrián Suar.

Sobre cómo vivió esa etapa Margarita, Siciliani aseguró: “Un día le pregunté: ‘hija, ¿querés venir ahora que tengo 10 días?’ Me respondió: ‘no, estoy bien acá, no quiero faltar a la escuela’. Ella tiene su vida, ella es ella”.