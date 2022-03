Bombazo: en qué radio trabajarán Ángel de Brito y Yanina Latorre para competir con Mitre

Luego de su polémico despido de Radio Mitre, Yanina Latorre deslizó que acompañará a Ángel de Brito, el conductor de LAM, en un nuevo proyecto radial, compitiendo contra la ex emisora en la que trabaja junto a Marcelo Polino.



Es que Yanina fue despedida de Radio Mitre y las razones aún dejan algunas dudas. Incluso, hay quienes indican que el origen de la decisión habrían sido las extensas vacaciones que se tomó en Miami, lo que habrían hecho fastidiar a Marcelo Polino, el conductor del programa “Polino Auténtico”, en donde ella era panelista.





Cuando le consultaron al conductor sobre las razones del despido, aseguró: “Fue una decisión de la radio, de la que ya dije que soy empleado. Me comunicaron lo de Yanina y hablé con ella un rato largo por teléfono. Pero no tengo nada más para decir de ella. Fue muy funcional”.



En este contexto de mundo radial, en LAM pusieron al aire una crítica feroz de la periodista Julia Mengolini, quien, entre chicanas y burlas, le enrostró que Yanina Latorre es “panelista” y que ella tiene una radio, en referencia a Futurock.



Furiosa ante las criticas de Mengolini, Yanina Latorre salió a responderle en la emisión del viernes de LAM, en la que le entró por todos lados.



“Tenés una radio propia en la que te escuchan tres personas. Seguramente todo es corrupto. No te odio por kirchnerista, porque hay muchos kirchneristas a los que amo. Odio a los kirchneristas que usan al kirchnerismo para vivir y comer”, arrancó.





Entre otras de las cosas que le dijo Latorre a Mengolini es que “tiene una radio de mierda, un programa de mierda”. Esto le dio pie a De Brito para adelantar que ya tiene destino nuevo en radio. “Vos le decís eso porque ya tenés una radio importante donde trabajar. Estás agrandada. Te vino bien que te echara Polino”, le dijo.



En ese momento, desde el panel de LAM le preguntaron a Yanina si ya tenía nuevo proyecto para este año con la radio competencia de Radio Mitre y, tras jugar al misterio unos minutos, dio a entender que se irá junto a Ángel de Brito.