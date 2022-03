Por qué Yanina Latorre no abraza a su marido en la cama para dormir

Si hay alguien que nunca se calla nada es Yanina Latorre. La mediática no solo no tiene problemas en enfrentarse con quien sea y decir todo lo que piensa, sino que tampoco se hace drama en ventilar aspectos de su vida privada. Así fue como ahora reveló algunas intimidades de su relación con Diego Latorre.

Yanina Latorre

Todo comenzó cuando Estefi Berardi le preguntó si dormía abrazada a su marido. "Ni en pedo. Me da calor y llego a la cama cuando está dormido", contestó y sumó: "¿Sabés lo que es levantarme y verlo todos los días?".

Sin quedar conforme con esta respuesta, su compañera insistió con el tema y Latorre confesó: "Dormimos con dos perros en el medio, literal. ¡No quiero que me toquen!".

Y para darle un cierre al tema, agregó: "Mi marido me ve y me quiere dar y yo no quiero. No sabés las artimañas que hago en la cama: cuando se me levanta el pijama, me tapo, me pongo almohadas".

Yanina Latorre y Diego Latorre

Yanina y Diego se encuentran casados desde 1994 y tienen dos hijos. Recientemente, la pareja recordó el día que dieron el gran sí en el altar y compartieron una divertida anécdota de la fiesta. En esa oportunidad, fue Diego quien llamó la atención de todos con el relato.

Noticias Relacionadas El difícil momento familiar que atraviesa Yanina Latorre

"En el casamiento se puso un vestido muy ajustado y se había operado las lolas, y estuvo vomitando en el baño toda la noche. Me había estado taladrando la cabeza con que teníamos que bailar y llegó el momento y ella estaba vomitando", contó.