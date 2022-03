El terrible exabrupto de Yanina Latorre contra Fabiola Yañez, la primera dama: "No tiene vergüenza, vive en..."

Yanina Latorre tuvo un tremendo exabrupto en su cuenta de Twitter contra la primera dama, Fabiola Yañez, quien subió un video en Instagram por estar atravesando el último tramo de su embarazo.



La primera dama publicó un video en el que se la ve preparando un mecedor y acomodando los juguetes del hijo que viene en camino, producto de su relación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.



“Estamos cerca del día que soñamos. De repente nos damos cuenta de que no seremos lo que hoy somos. Cuando lo tenga en mis brazos en el abril otoñal voy a poder cantarle “Yo no era yo antes de ti”. Y entonces la familia será más grande y un nuevo ser en esta humanidad se llevará nuestro amor de padres”, escribió Fabiola al pie del video, junto a la canción de Jorge Drexler “Antes".



En las redes sociales hubo, lógicamente, comentarios positivos y negativos, mensajes emotivos y buenos deseos, pero también críticas. Entre estos últimos estuvo la reacción de Yanina Latorre, que, fiel a su estilo, no tuvo filtros.



“Esta mujer vive una realidad paralela. No tiene vergüenza”, escribió la panelista y esposa de Diego Latorre en su cuenta de Twitter, citando una publicación de la usuaria @catagesell, que había escrito: “La primera dama Fabiola sube este video. Están totalmente idos de la realidad”.



Si bien Fabiola se encuentra transitando el último mes de su embarazo, se mostró muy activa en los últimos días: la semana pasada participó de un encuentro con mujeres que trabajan en la Quinta de Olivos, con motivo del Día de la Mujer; acompañó a Alberto Fernández en Casa Rosada durante la visita del presidente dominicano Luis Abinader; y el último pasado visitó un hogar de niños en Punta Indio.





No es la primera vez que Fabiola comparte la intimidad de la dulce espera, ya que en febrero publicó una foto donde se ve su panza junto a ropa del futuro bebé, al lado de capturas de las últimas ecografías.



“Tuve la suerte de vivir estos meses tan especiales acompañada. Testigo de ello, son estos hermosos regalos que recibí de mis amistades y familia. Quiero agradecer todas las muestras de afecto que me acercaron en este tiempo, los aprecio mucho. Cada uno de ellos quedará guardado muy especialmente en el cuarto de nuestro hijo y en nuestro corazón. ¡Gracias!”, había posteado.