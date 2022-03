Benjamín Vicuña confesó el motivo que lo lleva a estar siempre en pareja

Benjamín Vicuña estuvo invitado en el programa No es tan tarde (Telefe), y allí sorprendió con declaraciones sobre su vida sentimental y el motivo que lo lleva a estar siempre en pareja.

Sobre las péridas que suponen las separaciones en su vida, Vicuña se sinceró: "Por supuesto que todos perdemos con una separación. Lo tengo clarísimo. Lo sé como hijo de padres separados y lo sé como padre. Lo sé en todos los roles como adulto y es lamentable, pero también sabemos que es parte de la vida, que por momentos es insostenible. A veces hay que tomar una decisión que resulta difícil por los niños o por la felicidad de los adultos. O por la paz. Pero está clarísimo que se pierde. Todos perdemos”.

Luego, cuando el conductor Germán Paoloski le preguntó a Benjamín Vicuña si es verdad que le cuesta estar solo, el artista reveló: “Sí, parece que sí. Es difícil estar solo. Pero pienso que por ahí hay gente que tiene otra predisposición a la soledad, o que son hijos únicos que les encanta estar solos. A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena. Estar en pareja para mí es una forma de vivir”.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

En el historial sentimental de Vicuña, el artista estuvo en pareja con Pampita entre entre 2005 y 2015. Juanto a la modelo, tuvo cuatro hijos: Blanquita, Bautista, Benicio y Beltrán. Tras la ruptura, comenzó una relación con la China Suárez, con quien fue padre de Magnolia y Amancio.

Actualmente, Benjamín Vicuña está en pareja con Eli Sulichin, de 32 años, amiga de Pampita, la ex del actor. En los últimos tiempos, el chileno ha sido visto junto a su novia en varias oportunidades.

“Estoy feliz, contento y viviendo un momento bonito”, comentó recientemente. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de casarse, el actor respondió: “Eh, por favor. No me casé nunca. No me casé, pero en la ficción sí, muchas veces”.