Graciela Alfano contó por qué Ricardo Fort les puso Martita y Felipe a sus hijos: "Para él..."

A pocos días de que se cumpla un mes de la muerte de Gustavo Martínez, quien fuera el tutor legal de Martita y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, Graciela Alfano reveló uno de los secretos del millonario mediático: por qué eligió llamar a los chicos igual que a sus padres.



En el programa Socios en el Espectáculo estaban repasando fotos y videos que comparten los chicos, que se encuentran disfrutando de su mayoría de edad.







“¿Saben por qué Ricardo les puso Marta y Felipe a sus hijos?”, preguntó la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abriendo el tema, pero no esperó que nadie le repreguntara ni arriesgara una respuesta. Directamente reveló el secreto.



“Porque Ricardo se llevaba muy mal con su papá. Él se fue de la Argentina porque lo envió a Miami. Tenía una muy mala relación con su padre”, explicó Graciela Alfano.



“Y con su madre tenía un amor medio extraño. Se gritaban. Se querían a su manera. Entonces, él le puso Marta y Felipe para exorcizar todos los malos sentimientos y malos recuerdos que le quedaron, con estas dos preciosuras que le renovaron la vida”, agregó la ex vedette y actriz, ahora devenida en panelista.



Hay que recordar que los hijos de Ricardo Fort cumplieron 18 años pocos días después de la trágica muerte de su tutor, Gustavo Martínez, quien había sido pareja de su padre. Los dos chicos tuvieron diferentes tipos de reacciones una vez consumado el fatídico desenlace.







Por su lado, Martita sólo tuvo palabras de agradecimiento y cariño para con Gustavo Martínez y comentó que no había notado nada extraño ni que le hiciera sospechara de nada en los días previos a decidir arrojarse desde el piso 21 del departamento en el que los tres vivían en el barrio de Belgrano.



En cambio, Felipe recibió de manera diferente la noticia, al asegurar que su padre, Ricardo, no lo estaría esperando con los brazos abierto, sosteniendo, además, que fue una decisión egoísta haber tomado tan trágica decisión apenas 10 días antes de que él y su hermana cumplieran los 18 años.