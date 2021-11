La pícara reacción de Graciela Alfano ante los rumores de romance con Nicolás Occhiato

Nati Jota armó un verdadero escándalo luego de dar a entender que su compañero Nicolás Occhiato había tenido un encuentro íntimo con Graciela Alfano. Todo comenzó durante una de las emisiones de Nadie dice nada, el programa que la joven dupla conduce por la pantalla de Luzu TV, cuando se propuso una particular consigna: saber si alguno había logrado intimar con alguien que en algún momento habían fantaseado de jóvenes. "Solo a vos te pasa eso, Nicolás, que te cu... a (Graciela) Alfano”, disparó Jota ante la sorpresa de Occhiato.

Nicolás Occhiato. Foto: Instagram @nicoocchiato

Ante las repercusiones, la propia Alfano le mandó un mensaje de voz a Rodrigo Lussich para aclarar los tantos. "Hola Rodri, ¿cómo estás? El ‘bolonqui’ que armaste con el romance con Occhiato. Te juro, me están llamando de todos los programas y portales. Me para la gente en la calle y me pregunta: ¿tuviste un touch and go con Occhiato? La verdad, que me están volviendo literalmente loca. Pero a ver, ¿él que dijo? Porque si él dijo que sí, la verdad, yo no me di cuenta. O ponele, tal vez estoy gagá y no me acuerdo nada. ¿Sabés que voy a hacer? Voy a seguir pensando y después te cuento", se la escuchó decir a la ex vedette al aire de Intrusos.

Luego, Adrián Palleres reveló un episodio que presenció en persona: “Yo quiero aclarar que esto pasó en este programa. En un corte, vino Graciela y le dice a nuestra compañera Marcela Tauro, que no me va a dejar mentir y lo recordará: ‘Yo, a Occhiato, le quiero dar unos besos por lo menos’”.

Para agregar más condimento a la historia, Alfano publicó una sugestiva imagen en Instagram de cuando compartieron un ciclo de televisión, donde se los ve agarrados de las manos. Además, escribió: "¡Qué bien la pasamos! Todo puede pasar".