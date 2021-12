Graciela Alfano defendió a la China Suárez y terminó burlándose de ella con un insólito apodo

Ya no queda persona sin opinar en los dos meses y medio que lleva el Wandagate, el novelón que generó una terminante grieta entre los que se enfilan detrás de Wanda Nara y quienes se auto perciben como parte del equipo de la China Suárez.

En la tele, en la calle, entre mate y mate, en la radio, en las redes: en todas partes, alguien se identificó y criticó a una o a otra, o a las dos. Graciela Alfano, por su parte, lo primero que hizo fue salir públicamente a hacerle el aguante a Eugenia cuando vio que la destrozaban. Lo segundo, defenestrar a Mauro Icardi al tildarlo de "bobito".

“Fuiste una de las pocas que bancó a la China Suárez. ¿Por qué?”, preguntó Ángel de Brito a la ex angelita, de visita toda la semana en LAM, sobre su postura en este culebrón. Es que Grace, en este caso, no miró para otro lado, y no sólo defendió a la actriz sino que, además, contó que le “tiró de la oreja” a Wanda.

“Sí, obvio. Porque a mí me hicieron eso millones de veces y nadie levantó la voz. Yo tengo el pinet suficiente para decir lo que quiera, me animo a hablar y a decir lo que pienso”, arrancó ella, y agregó: “Yo nunca me distraigo cuando atacan a una mujer, y en este caso eran dos mujeres. Le dije a Wanda que ya no le puede decir putita a una mujer, ya no se usa más”.

Y Gra avanzó, firme en su punto de vista ,de que en esta historia no hubo tema de falta de códigos de parte de la China. “Esta chica que haga lo que se le da la gana porque no eran amigas, no le debía nada y mi moral es diferente. Además, lo que pasa en la vida privada tiene que quedar ahí”, señaló.

Graciela dijo más, apuntando contra la empresaria: “La que lo hizo público fue Wanda Nara, por un impulso o lo que sea, fue Wanda, y cuando subió eso no pensó en sus cinco hijos, y los tres de la otra”.

En este sentido, comentó que le dejó un mensaje en sus redes a la rubia para que baje con ese nivel de agresión. “Yo le dije que baje diez cambios y…¿vos sabés que hubo una bajada?”, agregó, sorprendida de haber encontrado eco en la representante.

“Yo creo que después bajó y hubo una protección, porque me parece una buena madre”, aseguró Grace que, después de defender a la ex Casi ángeles a capa y espada, terminó burlándose de ella con un curioso apodo, en recuerdo de otro escándalo mediático: el del motorhome.

“No quiero ser mala en esto, pero así como dice Cinthia (Fernández) que la chica, la palta iba a decir, para mí es la paltita dorada”, cerró entre risas, divertida.