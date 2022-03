Así se vive la experiencia Lollapalooza desde adentro

Lollapalooza no es un festival común y corriente. Básicamente, estamos ante una de las franquicias más importantes a nivel mundial en materia de entretenimiento. Su primera edición se llevó a cabo en julio de 1991 en Estados Unidos, como parte de la gira despedida de Jane’s Addiction, la banda liderada por Perry Farrell, ideador del proyecto y creador del encuentro. Con el pasar de los años (y las décadas) el encuentro musical se transformó una experiencia en sí misma. Además, se volvió itinerante, girando por las ciudades más importantes del mundo.

En el Lolla no solo podés disfrutar de cientos de artistas divididos en los cuatro grandes escenarios dispuestos en el Hipódromo de San Isidro, sino que además presenta una multiplicidad de propuestas que invita a los fans a ser parte de diferentes áreas vinculadas a la sustentabilidad, la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y la utilización de los recursos naturales, entre otros valores.

Más allá de lo musical, cuenta con una oferta más amplia: food trucks, venta de merchandising, espacios dedicados a fomentar la ecología y una vida más saludable y el Kidzapalooza, que promueve un plan familiar, con talleres, shows y actividades para niños y padres.

Luego de que el festival quedara en pausa en tiempos de pandemia, como toda la actividad artística, siendo su última edición en 2019, ahora llegó el momento para volver a sonar. Será este fin de semana (viernes, 18, sábado 19 y domingo 20) donde destacados grupos y solistas nacionales se mezclaran con grandes nombres internacionales.

A este encuentro multitudinario llega gente de todo el país. Los géneros musicales son variados. Habrá pop, rock, trap, hip hop, punk, heavy metal y música electrónica. Es una buena vidriera para los artistas emergentes locales, así también para la presencia de los nombres más importantes del momento como Nicki Nicole, Dillom, Wos, Duki, Bizarrap, entre tantos otros, mezclados con artistas históricos de la talla de Foo Fighters, Miley Cyrus, Alok, The Strokes, Alan Walker y Martin Garrix.

Espíritu Verde

Desde su primera edición en 2014, Lollapalooza siempre tuvo un fuerte compromiso por la conservación del medio ambiente, la sustentabilidad y la promoción de herramientas que contribuyan al cuidado de nuestra vida y el espacio que habitamos.

Este año el festival anunció más actividades de sustentabilidad y concientización a través de los espacios "Espíritu Verde" y el programa "Rock & Recycle".

Entre otras propuestas, se busca concientizar sobre la importancia de proteger y conservar los humedales de nuestro país, haciendo un recorrido de forma virtual, y entender por qué es urgente la sanción de una ley que regule y conserve estos ecosistemas. Además, incluye charlas e interacciones con una familia de simpáticos carpinchos que recorrerá el predio brindando más información.

Rock & Recycle

El área tiene como principal objetivo reducir el impacto ambiental que produce el evento y generar conciencia junto con los voluntarios.

Durante los tres días del festival se distribuirán por el predio cestos diferenciados por reciclables y no reciclables. El público se podrá acercar y retirar una bolsa verde con el logo de Rock and Recycle, para juntar material reciclado dentro de ella y así llevarla llena nuevamente al punto de acopio, donde se los recompensará con crédito para utilizar en gastronomía, merch, etc.

Kidzapalooza

Lollapalooza siempre se caracterizó por ofrecer actividades para toda la familia. Es por eso que en cada edición se suma el Kidzapalooza, el espacio pensado para los más chicos.

Además de los conciertos para los más pequeños, habrá actividades lúdicas y talleres creativos. Funcionará durante las tres jornadas entre las 12 y las 19 hs de cada día.

La variada agenda tendrá actividades que estimularán la imaginación y fomentarán valores como el cuidado del medio ambiente, la inclusión y la diversidad cultural. El Taller de ciencias enseñará a hacer experimentos “como todo un científico”. Por su parte, el Taller de ecojuguetes aprenderán a hacer juguetes con materiales reciclados. Finalmente, en el Taller de serigrafía harán arte, pintura, serigrafía y series tattoos para lucir con amigos.