La dura crítica de Oscar Martínez contra el país: "Extraño la Argentina que..."

Nombres con Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Oscar Martínez resuenan mundialmente en el universo del cine y de las grandes producciones. Se podría decir que son algunos de los integrantes de nuestra élite artística, que no es tan amplia como suele suceder en otros países.

Estos queridos talentos han sabido demostrar todo su potencial, lo que les permitió trabajar con grandes directores y reconocidas figuras de calibre internacional, haciendo una carrera a nivel mundial que a veces los aleja un poco de nuestro país.

Ese es el caso de Oscar Martínez, quien en pareja con Marina Borensztein, decidieron instalarse en España y plantar allí bandera para generar grandes vínculos con estrellas como Antonio Banderas, Javier Bardem y Penélope Cruz.

Fue desde el viejo continente que recientemente le brindó una entrevista muy reveladora a Catalina Dlugi, en “Agarrate Catalina” por La Once Diez, y dejó muy en claro que no está entre sus planes futuros volver a residir en el país que lo vio nacer.

“Es un momento del mundo muy complicado. Nosotros venimos escorados hace décadas y venimos sufriendo hace décadas. Extraño la Argentina que ya no es”, confió al respecto y de una manera un tanto crítica.

Pero eso no fue todo, siguiendo la misma línea, el actor detalló todas aquellas cosas que para él ya no están más en el país: “Extraño la Argentina que tenía un índice de inflación de un dígito de pobreza, que era una pobreza digna, extraño lo que era la escuela pública ejemplar, la movilidad ascendente, extraño todas las cosas que fue perdiendo”.

Para terminar de hablar sobre su vida alejado del Río de la Plata, el actor confió: “Yo estoy bien aquí radicado, me han honrado con la ciudadanía, me dieron la ciudadanía española. Eso me facilita las cosas, estoy empadronado aquí, resido aquí. De todas maneras iremos a ver los afectos, amigos, a mis hijas. Me siento a gusto, tengo proyectos de trabajo que me implican que me quede”.

Esta no es la primera vez que Oscar Martínez se refiere de tal manera al país. En abril pasado, luego de haber decidido instalarse en España, aseguró que ya no extrañaba y que le "resulta tóxica la Argentina”. ¡Fuerte!