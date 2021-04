Polémicas declaraciones de Oscar Martínez: "Argentina me resulta tóxica"

El actor Oscar Martínez se encuentra viviendo en Madrid. Y desde allí diálogo con el periodista Gonzalo Sánchez para el programa Ladran, Sánchez, de Mitre, donde compartió sus impresiones sobre un desarraigo. Si bien explica que aquí viven sus hijas, sus nietos y sus amigos, al viajar a España sintió un "alivio". "Lo estaba pasando realmente muy mal", justificó.

"¿Extrañás algo de Argentina?", le pregunta el periodista. "No...", respondió el actor. "No voy a mentir, me resulta tóxica la Argentina", se sinceró. "El último medio año que pasé en Buenos Aires fue encerrado en mi casa: tampoco vi a mis hijas, tampoco vi a mis amigos. Fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando. Fue horrendo. Volver aquí fue volver al trabajo. Y salir de la reclusión, y caminar por la calle sin miedo. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no?".

Recordemos que en febrero del año pasado el actor se encontraba rodando una película en Madrid, Competencia oficial, junto a Penélope Cruz y Antonio Banderas. Semanas después la filmación se suspendió por un pico de contagios de coronavirus. Y entonces, regresó a la Argentina. A los 14 días de estar cumpliendo el aislamiento obligatorio, por provenir de un país en riesgo, se topó con la cuarentena.

"Estuve seis meses escuchando la radio, seis meses muy angustiosos; bueno, no hay que explicar demasiado... Pero además, con la incertidumbre de si el rodaje iba a poder retomarse o no". En ese periodo pudo hacer Murciélagos, la primera película argentina filmada y producida en cuarentena.

En septiembre, cuando España comenzó a retomar la nueva normalidad, Martínez pudo regresar a Europa. "En octubre concluyó el rodaje (de Competencia oficial). Primero había pensando quedarme solo hasta noviembre, después hasta marzo, porque estaban cerradas las fronteras. El mes pasado dije de quedarme hasta septiembre (de este 2021), para quedarme un año aquí, tratando de hacer la experiencia de buscar alternativas laborales".