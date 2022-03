El exorbitante precio de alquiler del salón donde Jorge Lanata y Elba Marcovecchio celebrarán su casamiento

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casarán el 23 de abril, según revelaron este martes en el programa LAM (América). El conductor y la abogada celebrarán en un lujoso salón de fiesta cuyo alquiler tiene un precio exorbitante.

Yanina Latorre ancticipó en el ciclo liderado por Ángel de Brito, que Jorge Lanata y Elba Marcovecchio preparan un evento que no incluye baile. "No es con fiesta, es una cena. Ya me invitaron y me dijeron que me tire todo. Están felices. Se aman", contó la penelista..

Además, la integrante de LAM detalló: "Es una mega cena, que va arrancar a las seis de la tarde. No va a haber baile. Son pocos invitados. Van a ir 70 invitados".

A su vez, trascendió que el salón que eligieron Lanata y Marcovecchio para recibir a sus invitados es El Dok Haras, un club de campo que está ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Según informa el portal Primicias Ya, el alquiler de El Dok Haras tiene un valor aproximado de 20 mil dólares. Es decir, 4 millones de pesos, según la cotización del dólar blue al día de la fecha.

Recordemos que la relación entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio surgió a partir de una consulta laboral que hizo el periodista con la letrada.

"Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho, que es un tema de imagen, los derechos de imagen", contó Lanata en 2020 cuando blanquearon su vínculo con Marcovecchio.