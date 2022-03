Mirtha Legrand haría un inesperada jugada de cambio en su vuelta a la televisión

En el comienzo de una temporada muy movida en la televisión argentina, con varias figuras haciendo pases de canal, ahora asoma la versión de que Mirtha Legrand haría una inesperada jugada de cambio en su vuelta a la pantalla chica.

Este miércoles en Intrusos (América) Marina Calabró dio algunas pistas de lo que podría convertirse en el pase del año. La periodista contó que una autoridad de canal América le dijo que tienen una oferta en pie para tener a Mirtha Legrand en su grilla de programación.

“¿Cuántas sorpresas este año? Ustedes tienen vecinazos. Y habrá más vecinos. ¿Va Mirtha a América?”, deslizó Calabró en diálogo con Florencia de la V. Mientras desde el piso de Intrusos coincidieron con su colega con el hecho de que hay una posibilidad de que Legrand abandone El Trece para ir a América, la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) se dispuso a dar más detalles.

"Una encumbrada fuente de América que no voy a mencionar, me dijo ´mirá, el contacto no está caído´”, apuntó Calabró. Luego agregó que existe la chance de que Mirtha haga especiales una vez por mes en canal América. “Que El Trece no se duerma porque América está así”, aseguró con un gesto de acecho.

Sin embargo, cuando Daniel Ambrosino señaló que Juana Viale también podría llegar a América TV, Marina Calabró lo puso en duda.

Noticias Relacionadas Mirtha Legrand anticipó un detalle clave de su vuelta a la televisión

Por otro lado, cuando Nancy Duré le consultó a Calabró cómo está su relación Mirtha Legrand, la periodista admitió: “Como la mona”. Además, le pidió a sus colegas que intercedan porque la diva la sigue teniendo bloqueada en su celular.