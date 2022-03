Marcelo Polino se mostró furioso y desmintió los dichos de sus colegas

En los últimos días, mucho se habló del festejo de cumpleaños de Antonio Gasalla. El reconocido actor argentino cumplió 81 años y lo festejó con algunos de sus seres queridos. En el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV hablaron sobre el tema y también hicieron referencia a un enfrentamiento entre el capocómico y Nacha Guevara.

Al oír todo lo que se dijo y acostumbrado a no callarse nada, Marcelo Polino, quien estuvo dentro de los invitados de "El Rey de la calle Corrientes", salió a hablar en su ciclo radial. "¡Se dijeron tantas bol**** en el programa de Mazzocco!", disparó en vivo.

Cumpleaños de Antonio Gasalla

Y continuó: "En la semana cumplió años Gasalla y la verdad hubo un encuentro muy chico, muy íntimo del que sólo participamos Ricky, su asistente, Ángel De Brito y yo. Pero resulta que escuché en el programa de Karina que dijeron que Antonio no la había invitado a Nacha y había estado hablando mal de ella".

"Después dijeron una sarta de mentiras sobre lo que supuestamente pasó en el cumpleaños y no no fue así. Fue algo muy chiquito e íntimo, nosotros hablamos de todo pero no nos sentamos a hablar mal de la gente", aclaró furioso.

Para finalizar, sumó: "¡No sé por qué dijeron que Nacha y Antonio se odian! De hecho, en el último viaje que Gasalla hizo a Nueva York le trajo a ella un sombrero divino, con todo el cuidado que requiere traer un objeto así. Me dio mucha bronca porque era una información muy fácil de chequear".