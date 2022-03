Jorge Rial sufrió un duro golpe en el rating tras burlarse de las mediciones de Ángel de Brito

Hace algunos días, Jorge Rial se burló del rating de Ángel de Brito en su regreso a la pantalla chica con LAM (América), y este fin de semana el exlíder de Intrusos (América) sufrió un duro golpe en el rating.

En su habitual ida y vuelta con sus seguidores en la red, un usuario le preguntó a Ángel de Brito: “¿Qué pensás de la burla de Rial por su primer día de programa en cuanto al rating?”. A lo que el periodista respondió sin filtro: “¿El que liquidó ‘Intrusos’? ¿El que chocó la Ferrari?”.

De esta manera, Ángel de Brito recordó que Jorge Rial tuvo un fugaz paso por la pantalla con el ciclo TV Nostra (América), con el que intentó desplazarse del periodismo de espectáculos al de actualidad y coyuntura política.

De hecho, el año pasado cuando Rial renunció al mencionado programa reconoció: “Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal. Voy a tener que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué”.

En tiempos en que el encendido en televisión es una lucha incierta, Jorge Rial tuvo un considerable desliz en el rating entre la primera emisión de Sobredosis de TV (C5N) del sábado 5 de marzo y la del sábado 12.

En el debut con Javier Milei como invitado, Rial había logrado alcanzar los 2.7 puntos de rating, en cambio en el envío más reciente con Sergio Massa en el piso, las mediciones cayeron a 1,3 puntos.

Para devolverle el comentario sarcástico a su colega, Ángel de Brito compartió a través de su cuenta de Twitter el resultado de la performance en el rating de Jorge Rial y comentó: “Lidera TN”.