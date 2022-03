Mariana Brey contó la verdad de la internación de Romina Pereiro tras el escándalo con Rial: “Fue por…”

La periodista Mariana Brey reveló los motivos que llevaron a la internación de la nutricionista Romina Pereiro, la ex pareja del conductor Jorge Rial, de quien se comentó que ya habría empezado una nueva relación apenas se conoció la ruptura: comenzó a sufrir dolores en el pecho producto del stress por la situación que se mediatizó rápidamente.



“Yo hablé con una persona muy cercana a ella y me dijo que la está pasando muy mal. Pero ese dolor, por el cual la internaron, tuve que ver concretamente con que sus hijas vieron, a través de Tik Tok, videos que tenían que ver con la separación”, explicó la periodista en “Polino Auténtico”.



“No es por la separación en sí porque las chicas sí sabían, sino con todo lo de alrededor. Eso la afectó mucho a Romina. Las nenas no tenían ganas de ir al colegio y fue ese mismo día en el que sufrió la descompensación”, agregó Brey.





Asimismo, Amalia Granata aprovechó el tema para realizar una acotación. “Romina ahora experimenta el dolor que otra gente sufrió por culpa de la persona que ella eligió tener al lado. Porque todos tenemos hijos”, sostuvo.



De la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro se desprendieron varias especulaciones: que él ya estaría en pareja con una periodista de C5N y hasta se vio involucrada Mariana Loly Antoniale, quien hace unos días fue noticia por haberse conocido los detalles de su casamiento con el empresario y representante de cantante Walter Mercuri.



No sólo eso, sino que además, el distanciamiento entre el conductor y la nutricionista derivó en otros conflictos, como los cruces mediáticos entre el mismo Rial y su hija Morena con el periodista Pampito por un llamado telefónico en medio de la crisis de la pareja.





Por estas cuestiones, en el programa Socios en el Espectáculo, la panelista Karina Lavícoli contó que Pereiro “no soporta que se esté hablando todo el tiempo de ella, que todo el mundo esté opinando de las hijas y de todo lo que va a pasar”.



Ante esto, la nutricionista sorprendió con una publicación en Instagram en la que hizo un descargo por la situación y en el que fundamentalmente pidió: “Respeto para mis hijas, que todos los niños merecen. Gracias”.